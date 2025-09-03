Зеленський допустив корейський сценарій в Україні

Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні може реалізуватися сценарій Південної Кореї, коли після закінчення Корейської війни не було підписано жодного справжнього мирного договору, проте країна змогла досягти процвітання.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для Le Point, пише Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ви питаєте мене, чи може такий сценарій реалізуватися в Україні? Я відповідаю, що все можливо. Треба зазначити, що Південна Корея має великого союзника: Сполучені Штати Америки, які не дозволять Північній Кореї захопити її. Тож все відносно: південнокорейці все одно ризикують".

Деталі: За словами президента, доки лишатиметься теперішнє керівництво Північної Кореї, Південна Корея не буде повністю захищеною. Водночас, країна має багато систем ППО, які гарантують її безпеку.

Пряма мова: "Чесно кажучи, Україна рішуче налаштована отримати надійні гарантії безпеки, наприклад, системи Patriot, якими володіє Південна Корея. Однак порівняння з Південною Кореєю має свої обмеження: населення Північної Кореї становить трохи більше 20 мільйонів, тоді як населення Росії – понад 140 мільйонів. Не можна порівнювати масштаби цих загроз. Загрози з боку Росії в п'ять, шість, а то й десять разів більші".

Деталі: Президент додав, що "ідентичне відтворення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійде Україні в плані безпеки. Натомість її економічна модель є хорошим прикладом".