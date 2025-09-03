Зеленський прибув у Францію на саміт "коаліції рішучих"

Президент Володимир Зеленський прибув до Парижа для зустрічі президентом Франції Емманюелем Макроном та участі у саміті "коаліції рішучих".



Джерело: Зеленський на преспідході з Макроном, пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що це його восьмий візит до Парижа.

Пряма мова: "Сьогодні у нас буде двостороння зустріч, зустріч наших команд. Завтра у нас буде "коаліція охочих", результатом якої – я не знаю, в який це день відбудеться – будуть гарнатії безпеки для України".

Реклама:

Деталі: У свою чергу президент Франції заявив, що на саміті "коаліції рішучих" планують зафіксувати ті домовленості, які були напрацьовані під час зустрічі керівників штабів у Вашингтоні.

"Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир", – сказав Макрон.

Як повідомлялося, європейські лідери, що братимуть участь у засіданні "коаліції рішучих" під головуванням Франції та Британії у четвер в Парижі, зателефонують президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу після завершення дискусії.

РЕКЛАМА:

Президент Литви Гітанас Науседа закликав "коаліцію рішучих" розпочати планування конкретної роботи щодо можливого відправлення миротворців до України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив очікування, що на саміті "коаліції рішучих" наступного дня або незабаром після нього можна буде отримати чіткі відповіді щодо того, які гарантії безпеки Європа може запропонувати Києву.