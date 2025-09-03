Мадяр показав серпневий рейтинг військових підрозділів за "є-балами"

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді опублікував рейтинг підрозділів Сил оборони за є-балами, які нараховуються українським військовим за знищення техніки та живої сили армії РФ.

Джерело: Мадяр у соцмережах

Деталі: Рейтинг підрозділів БПС Сил Оборони України (Топ-500, серпень 2025 року):

1. 414 обр "Птахи Мадяра", СБС (8-й місяць поспіль)

2. ЦСО А, СБУ

3. 412 полк "Nemesis", СБС

4. 3 ошбр

5. Lasar’s group, НГУ

6. 429 полк "Ахіллес", СБС

7. ГВ Фенікс, ДПСУ, УСБС

8. 53 омбр, СВ

9. 427 полк "Рарог", СБС

10. днп 1020 зрап

11. ДССТ

12. 12 бр "Азов", НГУ

13. 59 ошбр, СБС

17. 20 полк "К-2", СБС

Бровді особливо відмітив, що на перших 17 місцях у рейтингу перебувають цілих сім команд Сил безпілотних систем. "Красунчики!" – похвалив Мадяр.

Пряма мова: "Наша ціль- 50% хробаків та 50% всіх хробачих цілей. Термін: наступні 6 місяців.

Приріст питомої ваги всіх підтверджених уражень Сил Оборони України з 17% Лінія дронів та 4% СБС до сукупних 36% протягом рівно трьох місяців. Командна робота, уніфікація, рух.

Ну і звісно, бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними. Очі та Жало- хробачий жах".