Справа "Північних потоків": в Італії відклали рішення про екстрадицію українця

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСереда, 3 вересня 2025, 22:16
Справа Північних потоків: в Італії відклали рішення про екстрадицію українця
Суд в Італії відклав до 9 вересня розгляд справи про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова, затриманого за запитом Німеччини у справі про вибухи на "Північних потоках".

Джерело: адвокат Кузнєцова Нікола Канестріні, Reuters, "Європейська правда"

Деталі: За словами Канестріні, апеляційний суд Болоньї у середу ухвалив рішення відкласти слухання щодо екстрадиції Кузнєцова, аби зʼясувати умови, на яких підозрюваний буде утримуватися під вартою в Німеччині.

Він додав, що Кузнєцов заперечує будь-яку причетність до вибухів на "Північних потоках" і закликав італійську судову владу "не жертвувати його правами", дозволивши екстрадицію.

Італійська поліція заарештувала українця Сергія Кузнєцова наприкінці серпня в районі Ріміні на підставі європейського ордера на арешт за запитом Федеральної прокуратури Німеччини.

Німецьке слідство вважає Кузнєцова координатором "диверсійної групи", яка у вересні 2022 року заклала вибухівку на нитки газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

