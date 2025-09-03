Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Щонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні

Роман ПетренкоСереда, 3 вересня 2025, 23:26
Щонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
скриншот

Щонайменше 15 людей загинули та 18 отримали поранення після того, як культовий фунікулер "Глорія" в Лісабоні зійшов із рейок і зазнав аварії увечері 3 вересня.

Джерело: Sky News

Деталі: Зазначається, що п’ятеро постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Реклама:

Кадри з місця події показали, що трамвайний фунікулер, популярний серед туристів, практично знищений, жовто-білий вагон розсипався на уламки, а рятувальники витягують людей.

РЕКЛАМА:

Влада не розкриває імена жертв чи їхню національність, але повідомила, що серед загиблих є іноземці.

Причини аварії, яка сталася близько 18:00, під час вечірнього пікового часу, поки що невідомі.

Очевидці розповіли місцевим ЗМІ, що фунікулер зірвався з пагорба, очевидно, втративши контроль.

Мер Лісабона Карлуш Моедаш сказав: "Лісабон у траурі… Це трагедія, якої ніколи раніше не було в нашому місті. Настав час діяти й допомагати. Я дякую всім за реакцію за лічені хвилини. Єдине, що можу сказати — це дуже трагічний день".

Розслідування причин почнеться після завершення рятувальної операції, йдеться в заяві уряду Португалії.

Довідково: "Глорія", яка вміщує понад 40 осіб, є одним із трьох фунікулерів у столиці Португалії та має статус національного пам’ятника.

Він з’єднує центр Лісабона з районом Байрру-Алту й активно використовується як мешканцями, так і туристами.

Два вагони, з’єднані одним тросом, курсують паралельно вгору і вниз по пагорбу на кількасот метрів.

Португаліятуризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп каже про розмову з Путіним "найближчим часом" і про "хороший діалог" з ним
У МОН заявили, що зробили вступну кампанію до вишів "недружньою до ухилянтів"
Українець загинув внаслідок аварії фунікулера у Португалії
Ешелонована "антишахедна" система: Сирський розпорядився посилити роботу дронів-перехоплювачів
Окупанти до 16 років засудили адміністраторів телеграм-каналів затриманих у Мелітополі
Макрон: 26 країн готові або надіслати контингент в Україну, або надати певні засоби
Усі новини...
Португалія
Кількість постраждалих в аварії на фунікулері у Лісабоні зросла до 23
Зеленський висловив співчуття через трагедію на фунікулері в Лісабоні
Вінгегор контролює гонку, Педерсен розчаровує у спринтах. Підсумки першого тижня Вуельти-2025
Останні новини
04:38
Трамп каже про розмову з Путіним "найближчим часом" і про "хороший діалог" з ним
03:50
З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали всіх дітей – МВА
02:58
У п’ятницю Трамп перейменує Міноборони США на Міністерство війни – Fox News
02:00
У Дніпрі пролунали вибухи – ЗМІ
01:50
відеоВ російській Рязані горить НПЗ після атаки дронів – соцмережі
00:59
У США стартує новий сезон НФЛ: прогнози і фаворити
00:58
ЄС в ООН: Переговорам між Росією та Україною повинне передувати припинення вогню
00:08
Ізраїль не пускатиме до себе Макрона, якщо він не передумає визнавати Палестину
23:55
фотоBihus.Info знайшли в "колишньої" дружини головного кіберполіцейського країни дорогоцінне майно
23:50
Що треба знати про кавун: 9 фактів від дієтолога
Усі новини...
Реклама:
Реклама: