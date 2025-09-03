Щонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні

Щонайменше 15 людей загинули та 18 отримали поранення після того, як культовий фунікулер "Глорія" в Лісабоні зійшов із рейок і зазнав аварії увечері 3 вересня.

Деталі: Зазначається, що п’ятеро постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Кадри з місця події показали, що трамвайний фунікулер, популярний серед туристів, практично знищений, жовто-білий вагон розсипався на уламки, а рятувальники витягують людей.

Влада не розкриває імена жертв чи їхню національність, але повідомила, що серед загиблих є іноземці.

Причини аварії, яка сталася близько 18:00, під час вечірнього пікового часу, поки що невідомі.

Очевидці розповіли місцевим ЗМІ, що фунікулер зірвався з пагорба, очевидно, втративши контроль.

Мер Лісабона Карлуш Моедаш сказав: "Лісабон у траурі… Це трагедія, якої ніколи раніше не було в нашому місті. Настав час діяти й допомагати. Я дякую всім за реакцію за лічені хвилини. Єдине, що можу сказати — це дуже трагічний день".

Розслідування причин почнеться після завершення рятувальної операції, йдеться в заяві уряду Португалії.

Довідково: "Глорія", яка вміщує понад 40 осіб, є одним із трьох фунікулерів у столиці Португалії та має статус національного пам’ятника.

Він з’єднує центр Лісабона з районом Байрру-Алту й активно використовується як мешканцями, так і туристами.

Два вагони, з’єднані одним тросом, курсують паралельно вгору і вниз по пагорбу на кількасот метрів.