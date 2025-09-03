У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають

Протягом 3 вересня на фронті відбулося 147 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зокрема, на Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Від початку доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керованих авіабомб та здійснив 243 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку українські війська зупинили вісім атак ворога в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Кутьківки, ще одне бойове зіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій у районі населеного пункту Загризове та в бік Куп’янська, Петропавлівки. Дотепер точиться одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 34 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська. Три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано сім бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в бік населених пунктів Пазено та Ступочки. Один бій точиться до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Катеринівка та в бік Плещіївки і Полтавки.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати оборону у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке. Чотири бойових зіткнення тривають до цього часу.

На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Комишуваха та в напрямку Новомихайлівки. Одна ворожа атака досі триває.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби прорвати оборону захисників в напрямку населених пунктів Новоданилівка та Плавні.

На Придніпровському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Антонівка.