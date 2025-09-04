У ніч проти 4 вересня російські окупанти перекривали Кримський міст.

Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram

Деталі: У повідомленні зазначається, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Дослівно "Крымский мост: оперативная информация": "Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки".

Оновлено: Після першої години ночі за Києвом окупанти повідомили про відновлення руху Кримським мостом.