Окупанти перекривали Кримський міст
Четвер, 4 вересня 2025, 00:52
У ніч проти 4 вересня російські окупанти перекривали Кримський міст.
Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram
Деталі: У повідомленні зазначається, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
Дослівно "Крымский мост: оперативная информация": "Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки".
Оновлено: Після першої години ночі за Києвом окупанти повідомили про відновлення руху Кримським мостом.