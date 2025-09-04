В Одесі пролунали вибухи – мер
Четвер, 4 вересня 2025, 01:50
У ніч проти 4 вересня міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибухи в місті на тлі загрози ворожих дронів.
Джерело: Труханов у соцмережах, Повітряні сили
Деталі: Повітряні сили попереджали про рух російських безпілотників у напрямку Одеси та Чорноморського.
О 1:27 в Одеській області оголосили повітряну тривогу.
О 1:43 Труханов повідомив про вибухи в Одесі.
Після другої години ночі місцеві ЗМІ та пабліки повідомили про нові вибухи в Одесі.
О 2:17 в Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги.