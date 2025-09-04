В Одесі пролунали вибухи – мер

У ніч проти 4 вересня міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибухи в місті на тлі загрози ворожих дронів.

Джерело: Труханов у соцмережах, Повітряні сили

Деталі: Повітряні сили попереджали про рух російських безпілотників у напрямку Одеси та Чорноморського.

О 1:27 в Одеській області оголосили повітряну тривогу.

О 1:43 Труханов повідомив про вибухи в Одесі.

Після другої години ночі місцеві ЗМІ та пабліки повідомили про нові вибухи в Одесі.

О 2:17 в Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги.