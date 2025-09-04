На підконтрольній Києву Донеччині проживають понад 216 тисяч цивільних – ОВА

За даними ОВА, на підконтрольній Україні території Донецької області залишаються проживати 216 тисяч цивільних мешканців. Дітей серед них – 15 830.

Джерело: Донецька ОВА

Деталі: В ОВА зазначають, що на території 18 громад, які визнані зоною активних бойових дій, проживають близько 17 тисяч цивільних мешканців, серед них 34 дитини.

За минулий тиждень за межі області виїхали самостійно або були евакуйовані 1830 жителів Донеччини, з яких було 309 дітей.

У семи населених пунктах чотирьох громад, де триває евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб, залишаються проживати 1885 дітей. З цих же громад за тиждень евакуювали 194 дитини.