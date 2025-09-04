Усі розділи
Росія за добу втратила ще 840 солдатів у своїй війні проти України

Ірина БалачукЧетвер, 4 вересня 2025, 07:09
Росія за добу втратила ще 840 солдатів у своїй війні проти України
Фото з Facebook генштабу ЗСУ

Втрати Росії у її неспровокованій війні проти України продовжують зростати – за минулу добу Сили оборони знешкодили ще 840 загарбників та понад 400 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 085 410 (+840) осіб,
  • бойових броньованих машин – 23 241 (+4) од,
  • артилерійських систем – 32 385 (+43) од,
  • РСЗВ – 1 479 (+2) од,
  • засобів ППО – 1 215 (+2) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56 045 (+261) од,
  • крилатих ракет – 3 686 (+22) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60 692 (+92) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
