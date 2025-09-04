Генштаб: 180 боїв відбулось на фронті, з них 55 – на Покровському напрямку
За минулу добу на фронті відбулось 180 бойових зіткнень, з них 55 – на Покровському напрямку.
Джерело: зведення Генштабу станом на 08:00 4 вересня
Деталі: Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 боєзіткнень.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби та здійснив 252 артилерійських обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили 11 атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в бік Кутьківки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та в бік Куп’янська, Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 41 раз, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки, Виїмки.
На Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в бік населених пунктів Пазено та Ступочки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Катеринівка та в бік Плещіївки і Полтавки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Філія.
На Новопавлівському напрямку противник здійснив 18 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Толстой, Воскресенка, Комишуваха та в напрямку Іванівки, Новомихайлівки.
На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби прорвати оборону українських захисників в напрямку населених пунктів Новоданилівка та Плавні.
На Придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили ворожу атаку в напрямку населеного пункту Антонівка.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.