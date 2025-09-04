Трамп каже, що Путін і Зеленський ще не готові говорити, але "щось відбудеться"

Президент США Дональд Трамп заявив, що він досі хоче допомогти Києву та Москві укласти мирну угоду, і знову анонсував, що "щось відбудеться", попри невизначеність щодо перспектив особистих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і господарем Кремля Володимиром Путіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Трампа CBS News

Пряма мова американського президента: "Я думаю, що ми все владнаємо. Чесно кажучи, я думав, що російська проблема буде найлегшою з тих, які я вирішував, але, схоже, вона виявилася дещо складнішою за інші".

Деталі: Він додав, що уважно стежить за тим, як наразі поводяться Зеленський і Путін.

"Я спостерігаю за цим, я бачу це і обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось відбудеться, але вони ще не готові. Але щось відбудеться. Ми це зробимо", – зазначив Трамп.

Він додав, що попри криваві бої і удари РФ по цивільних, продовжуватиме домагатися укладення мирної угоди.

Трамп пояснив, що його підхід до багатьох дипломатичних переговорів полягає в тому, щоб зібрати лідерів в одній кімнаті і змусити їх укласти угоду в режимі реального часу, часто під його керівництвом, і не відкидати жодної можливості, поки це не відбудеться. Він акцентував, що такий підхід вимагає терпіння.

На питання, чи доводиться йому іноді "чекати, поки ситуація вирішиться", Трамп відповів: "Ну, це необхідно робити".

"На щастя, у нас були дуже хороші дні, і як тільки я збираю їх усіх в одній кімнаті або принаймні змушую їх розмовляти один з одним, вони, здається, знаходять рішення. Ми врятували мільйони життів", – переконаний американський президент.

Передісторія: