Росіяни запустили по Україні 112 БпЛА, 28 з них влучили

Від вечора 3 вересня російські окупанти атакували Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 84 з них вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях".

Деталі: Загарбники запускали безпілотники з напрямків російських міст Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – зазначили в Повітряних силах.