Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Майже 53% поляків проти підтримки їх країною вступу України в НАТО

Марія Ємець, Ірина БалачукЧетвер, 4 вересня 2025, 09:45

Кількість поляків, які виступають проти підтримки Польщею євроатлантичної інтеграції України, зросла до майже 53%. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування від IBRiS на замовлення Rzeczpospolita, яке проходило в останні дні серпня

Деталі: У рамках дослідження опитали 1069 респондентів.

Реклама:

На запитання, чи має Польща підтримувати вступ України в НАТО, лише 33,5% відповіли "так". Водночас 52,7% виступили проти підтримки, а ще 13,8% не визначились з думкою. 

Видання зазначає, що думка респондентів здебільшого залежить від їхніх політичних симпатій.

Зокрема, серед прихильників керівних партій схвальні відповіді дали 59%, а проти висловлювалися переважно виборці, які підтримують опозиційні "Право і справедливість", ультраправу "Конфедерацію" та "Разом" (у цій групі проти висловились 74%). 

РЕКЛАМА:

Також зазначають, що частка противників підтримки Польщею вступу України в НАТО суттєво вища серед людей віком за 50 років, мешканців сільської місцевості (62%), людей без вищої освіти (71%) і в основному тих, хто вважає своє матеріальне становище незадовільним (91%). 

В опитуванні, що проводилося IBRiS у серпні 2023 року на замовлення Rzeczpospolita з невідкладним прийняттям України в НАТО не погоджувалися 47,7% опитаних, а схвалили б таке рішення 40%. 

Передісторія:

ПольщаУкраїнаЄСопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Президент Євроради зустрівся із Зеленським в Ужгороді 
фотоПідліток намагався напасти з ножами на учнів у школі та транслювати це онлайн – поліція
ЗМІ: Трамп готує указ про перейменування Пентагону на "Міністерство війни"
В НАБУ очікують на нову хвилю протистояння з СБУ
фотоУ Києві викрили "конвертцентр" з обігом у 1,5 млрд: затримали колишнього топподатківця
Українські військові вдарили по НПЗ в Рязані й нафтобазі в Луганську
Усі новини...
Польща
Навроцький похвалився подарунком від Трампа
У Навроцького прокоментували, чому не запросили на перемовини з Трампом нікого з МЗС
Польща і Швеція поглиблюють зв'язки у сфері оборони
Останні новини
13:09
Наслідки руйнування Каховської греблі: вода у охолоджувачі на ЗАЕС впала на 3,2 метра
13:02
На вихідних в Україні буде тепло і сонячно
12:57
боксБитва легенд: Майк Тайсон проведе поєдинок проти Мейвезера
12:45
фото Світловий меч Дарта Вейдера виставили на аукціон
12:44
Президент Євроради зустрівся із Зеленським в Ужгороді 
12:35
фотоВипустили за кордон 80 "ухилянтів": ДБР затримало 5 прикордонників
12:35
У Брюсселі підписали меморандум про створення Українського фонду культурної спадщини
12:29
Історія успіху сімейної виноробні біля Кам’янець-Подільського
12:25
"Це катастрофа": Флорида планує скасувати всі обовʼязкові щеплення, зокрема для школярів
12:21
відеоГУР поділилося кадрами серпневої спецоперації в Чорному морі: знищено катер, РЛС і окупантів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: