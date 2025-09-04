Майже 53% поляків проти підтримки їх країною вступу України в НАТО

Кількість поляків, які виступають проти підтримки Польщею євроатлантичної інтеграції України, зросла до майже 53%.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування від IBRiS на замовлення Rzeczpospolita, яке проходило в останні дні серпня

Деталі: У рамках дослідження опитали 1069 респондентів.

На запитання, чи має Польща підтримувати вступ України в НАТО, лише 33,5% відповіли "так". Водночас 52,7% виступили проти підтримки, а ще 13,8% не визначились з думкою.

Видання зазначає, що думка респондентів здебільшого залежить від їхніх політичних симпатій.

Зокрема, серед прихильників керівних партій схвальні відповіді дали 59%, а проти висловлювалися переважно виборці, які підтримують опозиційні "Право і справедливість", ультраправу "Конфедерацію" та "Разом" (у цій групі проти висловились 74%).

Також зазначають, що частка противників підтримки Польщею вступу України в НАТО суттєво вища серед людей віком за 50 років, мешканців сільської місцевості (62%), людей без вищої освіти (71%) і в основному тих, хто вважає своє матеріальне становище незадовільним (91%).

В опитуванні, що проводилося IBRiS у серпні 2023 року на замовлення Rzeczpospolita з невідкладним прийняттям України в НАТО не погоджувалися 47,7% опитаних, а схвалили б таке рішення 40%.

