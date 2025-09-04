Усі розділи
ЗМІ дізналися, які гарантії безпеки Німеччина запропонує Україні на зустрічі "коаліції рішучих"

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 вересня 2025, 11:00
ЗМІ дізналися, які гарантії безпеки Німеччина запропонує Україні на зустрічі коаліції рішучих
Володимир Зеленський, Фрідріх Мерц, фото: ОП

За даними видання Spiegel, в рамках гарантій безпеки Німеччина запропонує значний внесок у посилення ППО та інших спроможностей української армії після завершення гарячої фази війни, але уникатиме дискусій щодо участі контингенту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: За інформацією видання, під час зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі у четвер Берлін запропонує як свій основний внесок посилення української протиповітряної оборони. План передбачає збільшення підтримки, що надається, на 20% на рік.

Також планується внесок у покращення далекобійних спроможностей України – зокрема, у питанні виробництві крилатих ракет, що здійснюється на території України із фінансовою і технічною підтримкою партнерів. 

Крім того, Німеччина готова озброювати чотири механізовані бригади, що передбачає надання близько 480 БТР та інших піхотних машин на рік. 

За баченням Берліна, наступними компонентами для "безпекових гарантій" буде продовження допомоги з навчанням українських військових та подальше поглиблення співпраці ОПК України і країн-партнерів – сфери, у яких Німеччина вже робить значний внесок.

Передісторія:

