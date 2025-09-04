Усі розділи
"Коаліції рішучих": Париж розкрив перелік учасників засідання

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 вересня 2025, 11:18
Коаліції рішучих: Париж розкрив перелік учасників засідання
лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України в Києві 10 травня 2025 року, фото ОП

За інформацією Єлисейського палацу, у засіданні "коаліції рішучих" 4 вересня у Парижі особисто братимуть участь семеро європейських лідерів, керівництво ЄС, президент України, ще близько 20 країн долучаться дистанційно.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Єлисейський палац

Деталі:На засіданні "коаліції рішучих" у Парижі крім президента Франції Емманюеля Макрона особисто будуть присутні ще шестеро лідерів країн-членів ЄС: прем’єр Бельгії Барт де Вевер, прем’єр Нідерландів Дік Схооф, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр Польщі Дональд Туск, іспанський прем’єр Педро Санчес.

Також особисто будуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Антоніу Кошта та президент України Володимир Зеленський, який вже прибув до Парижа напередодні.

Дистанційно участь у зустрічі візьмуть генсек НАТО Марк Рютте та лідери близько двох десятків держав з Європи та з інших континентів:

– канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

– прем’єрка Італії Джорджа Мелоні

– британський прем’єр Кір Стармер

– президент Румунії Нікушор Дан

– прем’єр Болгарії Россен Желязков

– прем’єр Естонії Крістен Міхал, латвійська прем’єрка Евіка Сіліня та президент Литви Гітанас Науседа

– прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре

– прем’єр Швеції Ульф Крістерссон 

– прем’єр Чехії Петр Фіала

– прем’єр Люксембургу Люк Фріден

– прем’єр Ірландії Міхол Мартін

– прем’єр Португалії Луїс Монтенегро

– прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс

– президент Кіпру Нікос Христодоулідіс

– прем’єр Хорватії Андрей Пленкович

– прем’єр Словенії Роберт Голоб

– прем’єр Албанії Еді Рама

– прем’єр Чорногорії Мілойко Спаїч

– прем’єр Канади Марк Карні

– прем’єр Японії Сігеру Ісіба

– прем’єр Австралії Ентоні Албаніз та прем’єр Нової Зеландії Крістофер Лаксон. 

Австрію представлятиме очільниця МЗС Беате Майнль-Райзінгер, Ісландію – очільниця МЗС Карін Гуннарсдоттір, Туреччину – віцепрезидент Джевдет Їлмаз. 

З-поміж членів ЄС очікувано відсутні лише Словаччина та Угорщина, а також Мальта. Всього у зустрічі беруть участь представники 33 держав. 

Передісторія:

  • Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.
  • Раніше цього тижня канцлер Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що конкретних планів щодо розгортання військового контингенту партнерів в Україні не існує – "принаймні в Німеччині".
  • Європейські лідери, що братимуть участь у засіданні "коаліції рішучих" під головуванням Франції та Британії у четвер в Парижі, зателефонують президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу після завершення дискусії.

