Росіяни атакували Запоріжжя і область: 7 поранених, є руйнування
Четвер, 4 вересня 2025, 12:04
Семеро людей дістали поранення внаслідок російських ударів по містах Запоріжжя і Оріхів та по селу Біленьке вранці 4 вересня.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram
Деталі: За словами очільника області, окупанти атакували Запоріжжя безпілотником. Постраждали 4 жінок.
Також загарбники вдарили з артилерії по місту Оріхів і селу Біленьке. У міста постраждало авто комунального підприємства, 63-річний та 56-річний чоловіки дістали поранення.
У Біленькому пошкоджено житлові будинки, лінії електро- та газопостачання, 53-річна жінка дістала поранення.