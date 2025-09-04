Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Запоріжжя і область: 7 поранених, є руйнування

Ірина БалачукЧетвер, 4 вересня 2025, 12:04
Росіяни атакували Запоріжжя і область: 7 поранених, є руйнування
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото ЗОВА

Семеро людей дістали поранення внаслідок російських ударів по містах Запоріжжя і Оріхів та по селу Біленьке вранці 4 вересня.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram

Деталі: За словами очільника області, окупанти атакували Запоріжжя безпілотником. Постраждали 4 жінок. 

Реклама:
 
Наслідки обстрілу у Запоріжжі 
ФОТО ЗОВА

Також загарбники вдарили з артилерії по місту Оріхів і селу Біленьке. У міста постраждало авто комунального підприємства, 63-річний та 56-річний чоловіки дістали поранення.

У Біленькому пошкоджено житлові будинки, лінії електро- та газопостачання, 53-річна жінка дістала поранення. 

 
Наслідки обстрілу у Біленькому
Фото ЗОВА

ЗапоріжжяЗапорізька областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Президент Євроради зустрівся із Зеленським в Ужгороді 
фотоПідліток намагався напасти з ножами на учнів у школі та транслювати це онлайн – поліція
ЗМІ: Трамп готує указ про перейменування Пентагону на "Міністерство війни"
В НАБУ очікують на нову хвилю протистояння з СБУ
фотоУ Києві викрили "конвертцентр" з обігом у 1,5 млрд: затримали колишнього топподатківця
Українські військові вдарили по НПЗ в Рязані й нафтобазі в Луганську
Усі новини...
Запоріжжя
Після атаки РФ у Запоріжжі відновили електропостачання більшості споживачів – ОВА
Масована атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 34
У Запоріжжі вже 28 поранених, рятувальні роботи завершені
Останні новини
13:09
Наслідки руйнування Каховської греблі: вода у охолоджувачі на ЗАЕС впала на 3,2 метра
13:02
На вихідних в Україні буде тепло і сонячно
12:57
боксБитва легенд: Майк Тайсон проведе поєдинок проти Мейвезера
12:45
фото Світловий меч Дарта Вейдера виставили на аукціон
12:44
Президент Євроради зустрівся із Зеленським в Ужгороді 
12:35
фотоВипустили за кордон 80 "ухилянтів": ДБР затримало 5 прикордонників
12:35
У Брюсселі підписали меморандум про створення Українського фонду культурної спадщини
12:29
Історія успіху сімейної виноробні біля Кам’янець-Подільського
12:25
"Це катастрофа": Флорида планує скасувати всі обовʼязкові щеплення, зокрема для школярів
12:21
відеоГУР поділилося кадрами серпневої спецоперації в Чорному морі: знищено катер, РЛС і окупантів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: