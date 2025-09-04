У Львові двоє підлітків заклали вибухівку під автомобіль військового: їх затримали

Правоохоронці затримали у Львові "на гарячому" хлопця і дівчину, які за завданням російських спецслужб заклали вибухівку під автомобіль військового у громадському місці.

Джерело: Львівська обласна прокуратура у Telegram, управління СБУ Львівщини у Facebook

Дослівно: "За даними слідства, 17-річний та 16-річна мешканці Черкащини, шукаючи "легких грошей" у Тelegram, погодились на пропозицію аноніма. За завданням "роботодавця" хлопець мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автівку в громадському місці. А дівчина – встановити відеоспостереження".

Деталі: Повідомляється, що окупанти планували дистанційно підірвати автомобіль за допомогою виклику на один з телефонів, під’єднаних до вибухівки.

Для реалізації плану завербовані росіянами неповнолітні прибули до Львова, де поселилися у готелі. За визначеними координатами хлопець відшукав у парку рюкзак з вибухівкою та спецобладнанням.

В подальшому вони прийшли на паркувальний майданчик біля будинку, де заклали вибухівку під автомобіль.Слідчі спецслужби встановили, що СВП був споряджений 4,5 кг вибухової речовини і додатковими уражаючими елементами – гайками.

Правоохоронці вчасно запобігли теракту і затримали зловмисників. Їхні дії кваліфіковано як закінчений замах на вчинення терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб.

Їм обрано запобіжні заходи - тримання під вартою без права внесення застави. "Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні особи", - говориться у повідомленні.

