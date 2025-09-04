Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зустріч "коаліції рішучих" у Франції завершилась, скоро буде дзвінок Трампу

Уляна Кричковська, Євген КізіловЧетвер, 4 вересня 2025, 14:49
Зустріч коаліції рішучих у Франції завершилась, скоро буде дзвінок Трампу
фото: Зеленський на Х

У Паріжі закінчився саміт "коаліції рішучих". Попереду – підготовча зустріч до дзвінка президентові США Дональду Трампу, яка планується о 15:00 за київським часом.

Джерело: "Європейська правда" зпосиланням на інформацію, отриману в Єлисейському палаці

Деталі: Зустріч "коаліції рішучих", яка проходила 4 вересня у Парижі, завершилась, і український президент залишив Єлисейський палац. 

Реклама:

За неофіційними даними, у розмові з Трампом будуть брати участь ті європейські лідери, що їздили у Вашингтон 18 серпня.

Також, за деякими даними, український президент вирушив на зустріч з Віткоффом. Лідери ЄС, своєю чергою, матимуть спільний обід, але о 15:00 усі зберуться для дзвінка Трампу.

Нагадаємо, об 11:45 у Єлисейському палаці почалася зустріч "коаліції рішучих". Згодом присутній там Стів Віткофф залишив засідання. У Макрона прокоментували, що так і було заплановано у зв’язку з іншою зустріччю і спецпосланець Трампа згодом повернеться. 

РЕКЛАМА:

У засіданні брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.  

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.

коаліція рішучихФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Заступник генпрокурора Мустеца звільняється – джерела
OSINT-аналіз підтвердив перебування в полоні понад 2,5 тис. українських військових – Добросердов
Зеленський про західні війська в Україні: Будуть не в одиницях, а в тисячах
Керівники антикорупційних органів про підозру генералу СБУ: Немає ніякої помсти, це маячня
фото, доповненоПрезидент Євроради зустрівся із Зеленським в Ужгороді 
фотоПідліток намагався напасти з ножами на учнів у школі та транслювати це онлайн – поліція
Усі новини...
коаліція рішучих
У Єлисейському палаці починається засідання "коаліції рішучих"
"Коаліції рішучих": Париж розкрив перелік учасників засідання
Зеленський прибув у Францію на саміт "коаліції рішучих"
Останні новини
16:23
Фіцо зустрівся з Коштою на прикордонному пункті з Україною
16:16
Лісовий: Школи отримають всі підручники до 15 вересня
16:11
Instagram-блогерку оштрафували на майже 5 мільйонів за незаконну рекламу казино
16:10
Заступник генпрокурора Мустеца звільняється – джерела
16:09
Фон дер Ляєн та Венс обговорили спільний санкційний тиск на Росію з боку ЄС та США
15:59
OSINT-аналіз підтвердив перебування в полоні понад 2,5 тис. українських військових – Добросердов
15:52
У Фінляндії одностатева пара вперше виступить на офіційному турнірі у танцях на льоду
15:45
Трамп заявив про втрату РФ та Індії, які стали на бік "найпохмурішого" Китаю
15:43
Уряд розробляє концепцією розвитку електрозарядної мережі
15:37
відеоЗ окупованої території витягли чотирьох бійців, які переховувались від ворога 3 роки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: