Зустріч "коаліції рішучих" у Франції завершилась, скоро буде дзвінок Трампу

У Паріжі закінчився саміт "коаліції рішучих". Попереду – підготовча зустріч до дзвінка президентові США Дональду Трампу, яка планується о 15:00 за київським часом.

Джерело: "Європейська правда" зпосиланням на інформацію, отриману в Єлисейському палаці

Деталі: Зустріч "коаліції рішучих", яка проходила 4 вересня у Парижі, завершилась, і український президент залишив Єлисейський палац.

За неофіційними даними, у розмові з Трампом будуть брати участь ті європейські лідери, що їздили у Вашингтон 18 серпня.

Також, за деякими даними, український президент вирушив на зустріч з Віткоффом. Лідери ЄС, своєю чергою, матимуть спільний обід, але о 15:00 усі зберуться для дзвінка Трампу.

Нагадаємо, об 11:45 у Єлисейському палаці почалася зустріч "коаліції рішучих". Згодом присутній там Стів Віткофф залишив засідання. У Макрона прокоментували, що так і було заплановано у зв’язку з іншою зустріччю і спецпосланець Трампа згодом повернеться.

У засіданні брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.