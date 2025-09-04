Усі розділи
У Чернігові російська ракета влучила по гуманітарній місії з розмінування, є жертви

Альона Мазуренко Четвер, 4 вересня 2025, 16:30
У Чернігові російська ракета влучила по гуманітарній місії з розмінування, є жертви
фото ілюстративне, getty

Повітряні сили оголосили вдень 4 вересня про загрозу балістичного озброєння з півночі. Місцева влада повідомляє, що удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування.

Джерело: Повітряні сили, начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram

Деталі: За інформацією начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, зафіксовано влучання російської ракети на території підприємства міста.

Брижинський додав, що ракета у Чернігові влучила біля одного з блокпостів. Ракетний удар був нанесений в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка. 

Згодом він повідомив, що ракетний удар РФ був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості.

 
фото: начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram

Оновлено: Станом на 16.04 Брижинський повідомив про двох загиблих і трьох поранених.

Пораненим надається медична допомога.

ракетний ударЧернігів
