У Чернігові російська ракета влучила по гуманітарній місії з розмінування, є жертви
Повітряні сили оголосили вдень 4 вересня про загрозу балістичного озброєння з півночі. Місцева влада повідомляє, що удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування.
Джерело: Повітряні сили, начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram
Деталі: За інформацією начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, зафіксовано влучання російської ракети на території підприємства міста.
Брижинський додав, що ракета у Чернігові влучила біля одного з блокпостів. Ракетний удар був нанесений в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.
Згодом він повідомив, що ракетний удар РФ був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості.
Оновлено: Станом на 16.04 Брижинський повідомив про двох загиблих і трьох поранених.
Пораненим надається медична допомога.