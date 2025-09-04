Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон: 26 країн готові або надіслати контингент в Україну, або надати певні засоби

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоЧетвер, 4 вересня 2025, 17:57
Макрон: 26 країн готові або надіслати контингент в Україну, або надати певні засоби
Макрон і Зеленський. фото з соцмережі Х президента Франції

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування в Україні.

Джерело: Макрон на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Парижі, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми пройшли великий шлях, наші керівники штабів тісно працювали і сьогодні я можу сказати – ми готові. Сьогодні в нас на столі є політична пропозиція, військова пропозиція і пропозиція, яка виходить від 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки".

Реклама:

Деталі: За його словами, підхід коаліції до гарантій складається з двох елементів.

По-перше, йдеться про відсутність обмежень для формату української армії та її спроможностей. Учасники коаліції хочуть надати Україні можливості відновити армію для того щоб вона могла стримувати будь-яку потенційну агресію.

"Другий елемент це сили гарантування безпеки. Сьогодні 26 країн формально ангажувалися (інші висловили інтерес) надіслати або контингент в Україну, або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції для забезпечення безпеки на морі або в небі", – заявив Макрон.

РЕКЛАМА:

Він наголосив, що мета сил гарантування не вести війну проти Росії, а гарантувати мир, а також послати стратегічний сигнал, щоб запобігти відновленню боїв.

"Ми визначаємо зараз, де вони будуть позиціонуватися", – додав Макрон.

Передісторія:

переговоривійнаМакрондопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяРосійські дрони "цілеспрямовано бʼють" по багатоповерхівках Києва: вже 8 постраждалих – КМВА
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
Усі новини...
Зеленський відповів на запрошення Путіна до Москви
Фіцо прямує в Україну на зустріч із Зеленським
Трамп заявив, що ЄС має припинити купувати російську нафту, яка допомагає фінансувати війну
Росія видала удар по гуманітарній місії за ураження групи БпЛА, Лубінець закликав світ відреагувати
Останні новини
04:55
Росія завдає масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами – Вілкул
04:20
Кременчук під масовим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлюєтьсяРосійські дрони "цілеспрямовано бʼють" по багатоповерхівках Києва: вже 8 постраждалих – КМВА
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI та інші чат-боти стали вдвічі частіше брехати та поширюють російські фейки — дослідження
00:10
оновленоУ Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: