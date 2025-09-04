Макрон: 26 країн готові або надіслати контингент в Україну, або надати певні засоби

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування в Україні.

Джерело: Макрон на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Парижі, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми пройшли великий шлях, наші керівники штабів тісно працювали і сьогодні я можу сказати – ми готові. Сьогодні в нас на столі є політична пропозиція, військова пропозиція і пропозиція, яка виходить від 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки".

Реклама:

Деталі: За його словами, підхід коаліції до гарантій складається з двох елементів.

По-перше, йдеться про відсутність обмежень для формату української армії та її спроможностей. Учасники коаліції хочуть надати Україні можливості відновити армію для того щоб вона могла стримувати будь-яку потенційну агресію.

"Другий елемент це сили гарантування безпеки. Сьогодні 26 країн формально ангажувалися (інші висловили інтерес) надіслати або контингент в Україну, або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції для забезпечення безпеки на морі або в небі", – заявив Макрон.

РЕКЛАМА:

Він наголосив, що мета сил гарантування не вести війну проти Росії, а гарантувати мир, а також послати стратегічний сигнал, щоб запобігти відновленню боїв.

"Ми визначаємо зараз, де вони будуть позиціонуватися", – додав Макрон.

Передісторія: