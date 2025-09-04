Макрон: 26 країн готові або надіслати контингент в Україну, або надати певні засоби
Французький президент Емманюель Макрон заявив, що 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування в Україні.
Джерело: Макрон на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Парижі, цитує "Європейська правда"
Пряма мова: "Ми пройшли великий шлях, наші керівники штабів тісно працювали і сьогодні я можу сказати – ми готові. Сьогодні в нас на столі є політична пропозиція, військова пропозиція і пропозиція, яка виходить від 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки".
Деталі: За його словами, підхід коаліції до гарантій складається з двох елементів.
По-перше, йдеться про відсутність обмежень для формату української армії та її спроможностей. Учасники коаліції хочуть надати Україні можливості відновити армію для того щоб вона могла стримувати будь-яку потенційну агресію.
"Другий елемент це сили гарантування безпеки. Сьогодні 26 країн формально ангажувалися (інші висловили інтерес) надіслати або контингент в Україну, або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції для забезпечення безпеки на морі або в небі", – заявив Макрон.
Він наголосив, що мета сил гарантування не вести війну проти Росії, а гарантувати мир, а також послати стратегічний сигнал, щоб запобігти відновленню боїв.
"Ми визначаємо зараз, де вони будуть позиціонуватися", – додав Макрон.
Передісторія:
- Як повідомлялося, зустріч "коаліції рішучих" закінчилася у Парижі, президент Володимир Зеленський покинув Єлисейський палац.
- У засіданні брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.
- Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.