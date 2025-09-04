Викрито корупцію при закупівлі програм для Мінсоцполітики: серед підозрюваних – ексзаступник міністра

Антикорупційні органи повідомили про підозру п’ятьом особам, серед яких колишні посадовці Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та Пенсійного фонду, причетним до корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики, що завдала державному бюджету понад 29 млн грн збитків.

Джерело: НАБУ, САП, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Серед підозрюваних, за даними джерела УП:

колишній заступник міністра соціальної політики Валерій Бушков;

керівник департаменту Мінсоцполітики;

колишній заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора;

власник групи компаній (організатор схеми) IT-підприємець Роман Коваль;

його співробітник, колишній голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний.

За даними слідства, у 2020–2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та колишнім головою Пенсійного фонду організували схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами. Спочатку вони зупинили вже розпочатий у міністерстві проєкт з інформатизації, на який витратили понад 950 тис. дол. США, щоб відкрити шлях для підконтрольної компанії.

Далі забезпечили проведення тендеру з умовами, які відсікали інших учасників, і залучили ще одну підконтрольну компанію для створення видимості конкуренції.

У результаті Мінсоцполітики уклало договір із "потрібним" постачальником, який поставив програмне забезпечення за завищеною ціною, що призвело до збитків державному бюджету на понад 29 млн грн.

Як зазначають прокурори, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Крім цього епізоду, організатор схеми (Коваль) і колишній заступник голови Держспецзв’язку (Жора) вже є обвинуваченими у справі про заволодіння понад 62 млн грн під час закупівель програмного забезпечення у Держспецзв’язку, яка перебуває на розгляді у ВАКС.

Досудове розслідування триває.