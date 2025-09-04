Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти до 16 років засудили адміністраторів телеграм-каналів затриманих у Мелітополі

Тетяна ОлійникЧетвер, 4 вересня 2025, 19:16
Окупанти до 16 років засудили адміністраторів телеграм-каналів затриманих у Мелітополі
Фото Левченка та Гершона - RSF

Росіяни засудили двох адміністраторів телеграм-каналів Георгія Левченка та Владислава Гершона, яких вони затримали у тимчасово окупованому Мелітополі в серпні 2023 року.

Джерело: "Репортери без кордонів"

Деталі: Левченка засудили 2 вересня до 16 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Він був адміністратором новинного телеграм-каналу "РІА-Мелітополь". Росіяни закидають йому "державну зраду" та "підбурювання до екстремізму".

Реклама:

Окупантський Запорізький "обласний" суд в тимчасово окупованому Мелітополі обґрунтував своє рішення використанням цього медіа "для антиросійської та проукраїнської пропаганди, а також для передачі інформації представникам українських спецслужб про розміщення підрозділів збройних сил Росії на території України".

Гершона засудили 3 вересня у Ростові-на-Дону до 15 років позбавлення волі, це RSF підтвердила його родина. Він був адміністратором телеграм-каналу "Мелітополь – це Україна". Йому окупанти закидають "тероризм".

Чоловік написав у листі рідним, що "Кожний ранок − це пекло", описуючи нестерпні умови утримання під вартою.

РЕКЛАМА:

У RSF додають, що ці "перші обвинувальні вироки є тривожним сигналом для чотирьох інших медійників, затриманих у Мелітополі, яких досі утримують під вартою".

Йдеться про Максима Рупчова, Олександра Малишева та Яну Суворову, а також журналістку "РІА-Мелітополь" Анастасію Глуховську. Рупчов, Малишев та Суворова мають постати перед судилищем у вересні та жовтні. Про місце перебування Глуховської російська влада не повідомляє з моменту її затримання.

Мелітопольсудокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяРосійські дрони "цілеспрямовано бʼють" по багатоповерхівках Києва: вже 8 постраждалих – КМВА
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
Усі новини...
Мелітополь
Розвідники знищили склад БК росіян у Мелітополі
ГУР ліквідувало п’ятьох "кадировців" у Мелітополі
В РФ засудили сім’ю мелітопольців за начебто підрив колаборанта і диверсії за залізниці
Останні новини
04:55
Росія завдає масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами – Вілкул
04:20
Кременчук під масовим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлюєтьсяРосійські дрони "цілеспрямовано бʼють" по багатоповерхівках Києва: вже 8 постраждалих – КМВА
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI та інші чат-боти стали вдвічі частіше брехати та поширюють російські фейки — дослідження
00:10
оновленоУ Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: