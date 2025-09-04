Окупанти до 16 років засудили адміністраторів телеграм-каналів затриманих у Мелітополі

Росіяни засудили двох адміністраторів телеграм-каналів Георгія Левченка та Владислава Гершона, яких вони затримали у тимчасово окупованому Мелітополі в серпні 2023 року.

Джерело: "Репортери без кордонів"

Деталі: Левченка засудили 2 вересня до 16 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Він був адміністратором новинного телеграм-каналу "РІА-Мелітополь". Росіяни закидають йому "державну зраду" та "підбурювання до екстремізму".

Окупантський Запорізький "обласний" суд в тимчасово окупованому Мелітополі обґрунтував своє рішення використанням цього медіа "для антиросійської та проукраїнської пропаганди, а також для передачі інформації представникам українських спецслужб про розміщення підрозділів збройних сил Росії на території України".

Гершона засудили 3 вересня у Ростові-на-Дону до 15 років позбавлення волі, це RSF підтвердила його родина. Він був адміністратором телеграм-каналу "Мелітополь – це Україна". Йому окупанти закидають "тероризм".

Чоловік написав у листі рідним, що "Кожний ранок − це пекло", описуючи нестерпні умови утримання під вартою.

У RSF додають, що ці "перші обвинувальні вироки є тривожним сигналом для чотирьох інших медійників, затриманих у Мелітополі, яких досі утримують під вартою".

Йдеться про Максима Рупчова, Олександра Малишева та Яну Суворову, а також журналістку "РІА-Мелітополь" Анастасію Глуховську. Рупчов, Малишев та Суворова мають постати перед судилищем у вересні та жовтні. Про місце перебування Глуховської російська влада не повідомляє з моменту її затримання.