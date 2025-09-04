У ВАКС заявили, що їхнього суддю біля дому підстерегли лжежурналісти

Вищий антикорупційний суд заявив, що невідомі особи, представившись журналістами телеканалу намагалися взяти у судді ВАКС коментар. Такі дії в суді вважають "ймовірною підготовкою до злочину".

Джерело: пресслужба ВАКС

Дослівно: "Сьогодні вранці невідомі особи підстерегли суддю ВАКС біля місця її проживання, і, назвавшись "журналістами телеканалу 1+1", ставили судді питання щодо конкретної судової справи, ніби намагаючись взяти у судді коментар. Жодних документів, які підтверджують причетність до телеканалу, зазначені особи не надали. У відповідь на звернення ВАКС представники телеканалу 1+1 заперечили причетність їхніх працівників до цієї події".

Деталі: У суді наголосили, що такі дії щодо судді, особливо в умовах воєнного стану, можуть вказувати на ймовірну підготовку до злочину. Вищий антикорсуд буде реагувати на це відповідно до вимог закону, наголошує пресслужба ВАКС.

У ВАКС наголосили, що суд завжди відкритий до комунікації: для коментарів можна звертатись за телефонами до пресслужби та із запитами.