Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ВАКС заявили, що їхнього суддю біля дому підстерегли лжежурналісти

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 вересня 2025, 19:32
У ВАКС заявили, що їхнього суддю біля дому підстерегли лжежурналісти
Феміда. ілюстративне фото Getty Images

Вищий антикорупційний суд заявив, що невідомі особи, представившись журналістами телеканалу намагалися взяти у судді ВАКС коментар. Такі дії в суді вважають "ймовірною підготовкою до злочину".

Джерело: пресслужба ВАКС

Дослівно: "Сьогодні вранці невідомі особи підстерегли суддю ВАКС біля місця її проживання, і, назвавшись "журналістами телеканалу 1+1", ставили судді питання щодо конкретної судової справи, ніби намагаючись взяти у судді коментар. Жодних документів, які підтверджують причетність до телеканалу, зазначені особи не надали. У відповідь на звернення ВАКС представники телеканалу 1+1 заперечили причетність їхніх працівників до цієї події".

Реклама:

Деталі: У суді наголосили, що такі дії щодо судді, особливо в умовах воєнного стану, можуть вказувати на ймовірну підготовку до злочину. Вищий антикорсуд буде реагувати на це відповідно до вимог закону, наголошує пресслужба ВАКС.

У ВАКС наголосили, що суд завжди відкритий до комунікації: для коментарів можна звертатись за телефонами до пресслужби та із запитами.

Антикорупційний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяРосійські дрони "цілеспрямовано бʼють" по багатоповерхівках Києва: вже 8 постраждалих – КМВА
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
Усі новини...
Антикорупційний суд
Пашинському на 80 млн грн зменшили заставу
Скарги у підготовчому провадженні: чи варто адвокатам шукати справедливості у ВАКС?
ВАКС оголосив вирок ексголові Державної судової адміністрації – три роки за ґратами
Останні новини
04:55
Росія завдає масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами – Вілкул
04:20
Кременчук під масовим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлюєтьсяРосійські дрони "цілеспрямовано бʼють" по багатоповерхівках Києва: вже 8 постраждалих – КМВА
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI та інші чат-боти стали вдвічі частіше брехати та поширюють російські фейки — дослідження
00:10
оновленоУ Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: