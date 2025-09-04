Ешелонована "антишахедна" система: Сирський розпорядився посилити роботу дронів-перехоплювачів

У Силах оборони України триває робота з нарощування спроможностей за напрямком протидії ударним дронам типу "шахед".

Джерело: головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський за підсумками комплексної наради, присвяченої розвитку цього сегменту протиповітряної оборони.

Пряма мова: "Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "Шахедам" та "Гераням".

Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС".

Деталі: Зазначено, що під час наради головком заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами БпЛА-перехоплювачів; стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів; порядок подальших дій щодо підвищення ефективності боротьби з ударними й розвідувальними БпЛА противника; наявні проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.

Сирський зазначив, що напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для ЗСУ. Адже від результативності системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу.

Головком сказав, що відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів триватиме, оскільки формуватимуться нові штатні підрозділи.

За підсумками наради поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів-перехоплювачів.

