Ешелонована "антишахедна" система: Сирський розпорядився посилити роботу дронів-перехоплювачів

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 вересня 2025, 20:07
Ешелонована антишахедна система: Сирський розпорядився посилити роботу дронів-перехоплювачів
Сирський. фото з Facebook головкома

У Силах оборони України триває робота з нарощування спроможностей за напрямком  протидії ударним дронам типу "шахед".

Джерело: головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський за підсумками комплексної наради, присвяченої розвитку цього сегменту протиповітряної оборони.

Пряма мова: "Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "Шахедам" та "Гераням".

Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС".

Деталі: Зазначено, що під час наради головком заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами БпЛА-перехоплювачів; стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів; порядок подальших дій щодо підвищення ефективності боротьби з ударними й розвідувальними БпЛА противника; наявні проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.

Сирський зазначив, що напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для ЗСУ. Адже від результативності системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу.

Головком сказав, що відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів триватиме, оскільки формуватимуться нові штатні підрозділи.

За підсумками наради поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів-перехоплювачів.

Читайте також: Збиття "Шахедів" як хобі. Хто і як в українській армії намагається самостійно збивати російські БПЛА, що летять углиб країни

безпілотникиШахедППО
