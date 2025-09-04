Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський запропонував Трампу "спеціальний формат" для захисту неба над Україною

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоЧетвер, 4 вересня 2025, 20:32
Зеленський запропонував Трампу спеціальний формат для захисту неба над Україною
Зеленський. фото з соцмереж президента

Учасники саміту "коаліції рішучих" у Парижі під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи припинення агресії РФ та гарантії безпеки для України.

Джерело: президент Володимир Зеленський в соцмережі Х, цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами Зеленського, він і європейські лідери поговорили з Трампом "передусім про те, як підштовхнути ситуацію (російську агресію проти України. – ред.) до реального миру".

Реклама:

"Ми обговорили різні опції, і найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини війни грошей, позбавлення ресурсів", – додав він.

Також, сказав глава держави, лідери говорили про "максимальний захист українського неба".

"Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба", – розповів Зеленський.

ППОТрампдопомога УкраїніЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
фотоУ Чернігові росіяни скинули фейкові гроші, закликаючи до співпраці
Усі новини...
ППО
Ешелонована "антишахедна" система: Сирський розпорядився посилити роботу дронів-перехоплювачів
Збиття "Шахедів" як хобі. Хто і як в українській армії намагається самостійно збивати російські БПЛА, що летять углиб країни
Росія масовано атакувала Україну ударними БпЛА: в Києві пролунали вибухи
Останні новини
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI та інші чат-боти стали вдвічі частіше брехати та поширюють російські фейки — дослідження
00:10
оновленоУ Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
23:45
доповненоЧерез ворожу атаку на Сумщині загинула жінка, 7 поранених
23:35
оновленоРосіяни атакували Запоріжжя: 15 поранених, є руйнування
23:31
фотоЩо сьогодні знаходять археологи: репортаж із розкопок
22:56
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Усі новини...
Реклама:
Реклама: