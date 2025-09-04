Усі розділи
Від початку доби на фронті відбулось 129 бойових зіткнень – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 4 вересня 2025, 22:09
Фото з Facebook-сторінки генштабу зсу

Від початку доби 4 вересня на фронті відбулось 129 бойових зіткнень, з них 28 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Сьогодні окупанти завдали двох ракетних та 53 авіаційних ударів, застосували три ракети, скинули 80 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1931 дрон-камікадзе та здійснили 3427 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбивали чотири атаки росіян. Від початку доби противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 30 керованих авіабомб та здійснив 175 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупиняли чотири атаки ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, три боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 17 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в бік Бондарного та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів атакував в районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Воскресенка, Маліївка, Темирівка та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Кам’янського. Авіаційного удару зазнав Степногірськ.

На Придніпровському напрямку противник зробив дві марні спроби прорвати оборону наших захисників.

