Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські війська атакували Харківщину: троє людей загинули, ще двоє поранені

Тетяна ОлійникЧетвер, 4 вересня 2025, 22:49
Російські війська атакували Харківщину: троє людей загинули, ще двоє поранені
фото - getty images

Російська армія увечері 4 вересня атакувала село Хотімля на Харківщині безпілотником, троє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За даними Синєгубова, близько 21:30 РФ атакувала село Хотімля Старосалтівської громади. Загинули двоє 40-річних чоловіків та 25-річна цивільна жінка.

Реклама:

Пряма мова: "Також зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога.

За попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби".

Оновлено: Згодом Синєгубов додав, що ще один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся до медиків по допомогу.

Харківська областьросійсько-українська війнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Португалії оприлюднили перший звіт щодо аварії фунікулера, де загинули 16 людей
відео, оновленоСили оборони влучили по нафтопроводу в Брянській області
оновленоНовий рекорд дронів: Росія випустила понад 800 БпЛА і 13 ракет, ППО знешкодила 751 ціль
доповнено, фотоУ Києві внаслідок атаки БпЛА горить будівля Кабміну
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Усі новини...
Харківська область
На Харківщині Лозова може бути тиждень без світла внаслідок атаки РФ
Розбирали ворожий FPV: на Харківщині 2 чоловіків загинули ще 2 поранені
РФ вбила 3 й поранила 9 людей на Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині
Останні новини
14:06
У США лісівники врятували туристів із галюцинаціями після "чарівних" грибів
13:38
У Києві внаслідок російського обстрілу пошкоджено будинок футболіста збірної України
13:32
Росіяни поцілили дроном у кінний клуб на Київщині: через обстріл загинуло семеро тварин
13:31
Кадиров хотів би окупувати всю Україну
13:23
Глава МЗС Чехії: Путін – боягуз, який атакує жінок і дітей в Україні
13:21
Львів розірве угоди з ФОП щодо ремонту двох будинків, пошкоджених російською атакою
13:10
оновленоУ Києві вже 20 поранених через удар РФ, під завалами можуть бути люди
12:59
подкастКарти Герасімова, осінній наступ РФ та парад у Китаї – головне про війну за тиждень
12:59
Забирає життя кожного другого інфікованого: у Конго оголосили про новий спалах Еболи
12:54
"Кремль не хоче миру": президент та прем’єрка Латвії відреагували на удар РФ по Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: