Російські війська атакували Харківщину: троє людей загинули, ще двоє поранені

Російська армія увечері 4 вересня атакувала село Хотімля на Харківщині безпілотником, троє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За даними Синєгубова, близько 21:30 РФ атакувала село Хотімля Старосалтівської громади. Загинули двоє 40-річних чоловіків та 25-річна цивільна жінка.

Пряма мова: "Також зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога.

За попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби".

Оновлено: Згодом Синєгубов додав, що ще один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся до медиків по допомогу.