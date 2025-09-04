Італія готова долучитись до забезпечення гарантій безпеки України, але за межами її території

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час участі в саміті "коаліції рішучих" у четвер сказала, що Рим готовий долучитись до забезпечення гарантій безпеки України, але за межами її території.

Джерело: як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба італійського уряду

Деталі: Під час саміту "коаліції рішучих" Мелоні нагадала про пропозицію Італії щодо формату гарантій безпеки для України, яка наслідує статтю 5 Вашингтонського договору про НАТО.

Зазначається, що такий механізм колективної безпеки може бути "ключовим елементом політичної складової гарантій безпеки для України".

"Підтвердивши, що Італія не має наміру відправляти солдатів до України, Мелоні підтвердила готовність підтримати можливе припинення вогню з ініціативами з моніторингу та навчання за межами кордонів України", – ідеться в повідомленні.

Італійська премʼєрка потім узяла участь у телефонній розмові європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони підтвердили "єдність у прагненні до справедливого і тривалого миру в Україні".

"Цього можна досягти лише за допомогою підходу, що поєднує постійну підтримку України, прагнення припинення воєнних дій, збереження колективного тиску на Росію, зокрема за допомогою санкцій, та надійні й достовірні гарантії безпеки, які мають бути визначені в дусі співпраці між двома сторонами Атлантики", – сказали в уряді Італії.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання "коаліції рішучих" сказав, що його країна відіграватиме логістичну роль у забезпеченні гарантій безпеки для України.