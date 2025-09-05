Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС в ООН: Переговорам між Росією та Україною повинне передувати припинення вогню

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 вересня 2025, 00:58
ЄС в ООН: Переговорам між Росією та Україною повинне передувати припинення вогню
Ставрос Ламбрідіс. Фото: Wikimedia

У Європейському Союзі переконані, що для реальних переговорів про мирну угоду між Україною та Росією потрібно спочатку досягти припинення вогню.

Джерело: постійний представник Євросоюзу при Організації Ставрос Ламбрінідіс у четвер на Генасамблеї ООН, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Європейський Союз єдиний у своїй беззаперечній підтримці України, яка героїчно протистоїть агресії РФ та її неоколоніалістичним цілям, єдиній справжній так званій "першопричині" цієї війни".

Реклама:

Деталі: Він підкреслив, що ЄС вкотре рішуче засуджує неспровоковану й невиправдану агресивну війну Росії, яка є кричущим порушенням міжнародного права, Статуту ООН й резолюцій Генасамблеї. І лише за цієї причини агресія РФ "має бути засуджена всіма державами-членами ООН без жодних вагань чи двозначностей", наголосив Ламбріндіс.

Дипломат акцентував, що жодне територіальне придбання в результаті застосування сили не повинно визнаватися законним.

Пряма мова: "Крим, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя й Херсон – це Україна. ЄС рішуче відкидає та ніколи не визнає незаконних так званих "виборів", організованих Росією на тимчасово окупованих територіях України, а також їхніх результатів".

РЕКЛАМА:

Деталі: Ламбрінідіс також наголосив, що будь-яке применшення реакції на дії Росії на окупованих територіях України підриває міжнародний порядок та заохочує майбутні акти агресії в інших місцях.

Пряма мова: "Президент ЄС вважає, що повне та безумовне припинення вогню найкраще створить належні умови для реальних переговорів. Зараз, як ніколи раніше, членам ООН необхідно посилити тиск на Росію, щоби вона припинила вбивства та розпочала змістовні переговори".

Деталі: Він зазначив, що попри балачки росіян про мир, Москва демонструє прямо протилежні наміри, посиливши свої атаки проти цивільних по всій Україні. Минулого тижня російські ракети завдали серйозної шкоди приміщенню делегації ЄС у Києві, зазначив посол.

Ламбрінідіс також привітав зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на припинення агресивної війни Росії та припинення вбивств. За його словами, ЄС робить свій внесок у ці зусилля.

Нагадаємо:  Як повідомлялося, зустріч "коаліції рішучих" закінчилася у Парижі в четвер.

У засіданні брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.  

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.

ЄСООНросійсько-українська війнапереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 13 постраждалих
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
Усі новини...
ЄС
FT: США поступово згорнуть безпекову допомогу європейським країнам, що межують з Росією
У Болгарії двічі змінили позицію щодо втручання РФ у посадку літака з фон дер Ляєн
Зеленський: Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки
Останні новини
07:51
Сили оборони України відмінусували ще 970 російських окупантів – Генштаб
07:25
Масований удар по Київщині: поранено дівчину, в кількох районах пошкоджені будинки
07:03
В Києві унаслідок падіння уламку ворожого БпЛА горить будівля Кабміну
06:57
У Києві після масованої атаки Росії перекрили рух на частині вулиць
06:30
Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними БпЛА: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура
05:54
оновленоВ Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: Росія запустила ракети
04:55
оновленоРосія завдала масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами: троє постраждалих – Вілкул
04:20
Кременчук під масованим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 13 постраждалих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: