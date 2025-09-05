ЄС в ООН: Переговорам між Росією та Україною повинне передувати припинення вогню

У Європейському Союзі переконані, що для реальних переговорів про мирну угоду між Україною та Росією потрібно спочатку досягти припинення вогню.

Джерело: постійний представник Євросоюзу при Організації Ставрос Ламбрінідіс у четвер на Генасамблеї ООН, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Європейський Союз єдиний у своїй беззаперечній підтримці України, яка героїчно протистоїть агресії РФ та її неоколоніалістичним цілям, єдиній справжній так званій "першопричині" цієї війни".

Реклама:

Деталі: Він підкреслив, що ЄС вкотре рішуче засуджує неспровоковану й невиправдану агресивну війну Росії, яка є кричущим порушенням міжнародного права, Статуту ООН й резолюцій Генасамблеї. І лише за цієї причини агресія РФ "має бути засуджена всіма державами-членами ООН без жодних вагань чи двозначностей", наголосив Ламбріндіс.

Дипломат акцентував, що жодне територіальне придбання в результаті застосування сили не повинно визнаватися законним.

Пряма мова: "Крим, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя й Херсон – це Україна. ЄС рішуче відкидає та ніколи не визнає незаконних так званих "виборів", організованих Росією на тимчасово окупованих територіях України, а також їхніх результатів".

РЕКЛАМА:

Деталі: Ламбрінідіс також наголосив, що будь-яке применшення реакції на дії Росії на окупованих територіях України підриває міжнародний порядок та заохочує майбутні акти агресії в інших місцях.

Пряма мова: "Президент ЄС вважає, що повне та безумовне припинення вогню найкраще створить належні умови для реальних переговорів. Зараз, як ніколи раніше, членам ООН необхідно посилити тиск на Росію, щоби вона припинила вбивства та розпочала змістовні переговори".

Деталі: Він зазначив, що попри балачки росіян про мир, Москва демонструє прямо протилежні наміри, посиливши свої атаки проти цивільних по всій Україні. Минулого тижня російські ракети завдали серйозної шкоди приміщенню делегації ЄС у Києві, зазначив посол.

Ламбрінідіс також привітав зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на припинення агресивної війни Росії та припинення вбивств. За його словами, ЄС робить свій внесок у ці зусилля.

Нагадаємо: Як повідомлялося, зустріч "коаліції рішучих" закінчилася у Парижі в четвер.

У засіданні брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.