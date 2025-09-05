Усі розділи
Ольга Глущенко П'ятниця, 5 вересня 2025, 05:54
Трамп знизив тарифи до 15% на імпорт з Японії
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп у четвер підписав указ про зниження тарифів до 15% на імпорт японських автомобілів, а також інших товарів, згідно з договором, укладеним з Токіо.

Джерело: сайт Білого дому, Bloomberg

Дослівно з повідомлення Білого дому: "Відповідно до угоди, Сполучені Штати застосовуватимуть базовий 15-відсотковий тариф майже на весь імпорт з Японії, що ввозиться до США".

Деталі: Bloomberg зазначає, що угода, включаючи обіцянку про те, що Японія створить інвестиційний фонд США на суму 550 мільярдів доларів, була досягнута в липні, але ще не була формалізована, оскільки Вашингтон і Токіо сперечалися щодо її умов.

За словами американського чиновника, головний торговельний переговірник Японії Рьосей Акадзава, який цього тижня перебував у Вашингтоні для переговорів, зустрівся з Трампом у четвер.

Указ Трампа запобігає накладенню мит на окремі країни поверх існуючих мит. 15% тариф застосовуватиметься ретроактивно до більшості товарів, що постачаються, починаючи з 7 серпня, дати, коли набули чинності підвищені тарифи президента США щодо десятків торгівельних партнерів.

Згідно з указом, пільги на імпорт аерокосмічної та автомобільної продукції набудуть чинності протягом семи днів. Японія наполягала на тому, щоб США виконали угоду про зниження тарифів на автомобілі з 27,5%, щоб надати допомогу сектору, який має вирішальне значення для економіки цієї країни.

Крім того, США скасують певні тарифи на літаки та деталі літаків, а також на генеричні фармацевтичні препарати, інгредієнти та хімічні прекурсори.

Дослівно з повідомлення Білого дому: "Ця нова тарифна система в поєднанні зі збільшенням експорту США та виробництвом, орієнтованим на інвестиції, допоможе зменшити дефіцит торговельного балансу з Японією та відновити більший позитивний баланс у загальній торгівельній позиції Сполучених Штатів".

Нагадаємо: Повідомлялося, що угода між Японією та США може стати зразком для інших торговельних домовленостей, які наразі обговорюються з Вашингтоном. За словами економістів, глобальна економіка ще здатна витримати узгоджений рівень мит у 15%. 

