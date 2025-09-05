ЗСУ за добу знешкодили ще 810 окупантів
П'ятниця, 5 вересня 2025, 07:13
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 810 загарбників та 50 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 086 220 (+810) осіб,
- танків – 11 159 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 23 243 (+2) од,
- артилерійських систем – 32 435 (+50) од,
- РСЗВ – 1 480 (+1) од,
- засобів ППО – 1 216 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56 267 (+222) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60 831 (+139) од.
Дані уточнюються.