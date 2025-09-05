Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ за добу знешкодили ще 810 окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 5 вересня 2025, 07:13
ЗСУ за добу знешкодили ще 810 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 810 загарбників та 50 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.09.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 1 086 220 (+810) осіб,
  • танків – 11 159 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 23 243 (+2) од,
  • артилерійських систем – 32 435 (+50) од,
  • РСЗВ – 1 480 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 216 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56 267 (+222) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60 831 (+139) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяРосія атакувала Київ дронами: є влучання в багатоповерхівки, є загибла та 11 постраждалих
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
Усі новини...
Росія
У Кремлі заявили, що гарантії безпеки мають бути надані "і Україні, і Росії"
"Цього свинського, ганебного миру ми ніколи не визнаємо". Історія поразки, яка допомогла зберегти країну
В російській Рязані горить НПЗ після атаки дронів – соцмережі
Останні новини
04:55
Росія завдає масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами – Вілкул
04:20
Кременчук під масовим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлюєтьсяРосія атакувала Київ дронами: є влучання в багатоповерхівки, є загибла та 11 постраждалих
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI та інші чат-боти стали вдвічі частіше брехати та поширюють російські фейки — дослідження
00:10
оновленоУ Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: