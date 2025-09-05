Росіяни завдали низку ударів по Сумщині: 3 постраждалих, вирували пожежі

Російські окупанти атакували об’єкти критичної та промислової інфраструктури на Сумщині, зафіксовано руйнування, вирувала масштабна пожежа, постраждали 3 людей.

Джерело: ДСНС в Facebook та начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко в Telegram

Дослівно ДСНС: "Росія 4 вересня завдала серію ударів по об’єктах критичної та промислової інфраструктури на Сумщині: є руйнування, виникла масштабна пожежа. Ворог неодноразово завдавав повторних ударів по ділянці, де рятувальники гасили пожежу".

фото ДСНС

Деталі: Зазначається, що надзвичайники не постраждали. Усі осередки горіння ліквідували.

Кривошеєнко уточнив, що загарбники з 15:00 до 19:10 4 вересня атакували Суми. Постраждали 3 чоловіків (56, 59 та 62 років).

фото ДСНС

"Зафіксовано чотири влучання на території міста. Внаслідок атак були перебої зі світлом, водою та роботою електротранспорту. Медзаклади працювали на резервному живленні. Увечері ворожий дрон влучив на територію собачого притулку в передмісті. Пошкоджена споруда благодійної організації, люди і тварини не постраждали", – зазначив начальник МВА.

Уночі 5 вересня внаслідок російської атаки БпЛА у Сумській громаді горіли нежитлові будівлі.

"Співробітники ДСНС обстежили місця влучань і запобігли подальшому поширенню вогню", – повідомили в ДСНС.