Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО знешкодила 121 російський дрон, 35 – влучили

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 вересня 2025, 09:03
ППО знешкодила 121 російський дрон, 35 – влучили
ілюстрація Повітряних сил

У ніч на 5 вересня Росія атакувала Україну дронами і ракетами, протиповітряна оборона знешкодила 121 ворожий безпілотник.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: З 18.00 4 вересня противник атакував 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму, а також 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та керованою авіаційною ракетою Х-59 із Воронезької області Росії.

Реклама:

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 35 ударних безпілотників на 10 локаціях.

РЕКЛАМА:

Ще один ворожий БпЛА – в повітрі.

ШахедвійнаППОПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Україні масштабна повітряна тривога: Росія запустила ракети
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 11 постраждалих
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Усі новини...
Шахед
Ешелонована "антишахедна" система: Сирський розпорядився посилити роботу дронів-перехоплювачів
Збиття "Шахедів" як хобі. Хто і як в українській армії намагається самостійно збивати російські БПЛА, що летять углиб країни
Росіяни тероризують Україну дронами і вдень: ППО вже знешкодила 48 БпЛА
Останні новини
06:30
Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними БпЛА: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура
05:54
В Україні масштабна повітряна тривога: Росія запустила ракети
04:55
доповненоРосія завдала масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами: є влучання у трьох локаціях – Вілкул
04:20
Кременчук під масованим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 11 постраждалих
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
Усі новини...
Реклама:
Реклама: