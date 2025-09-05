ППО знешкодила 121 російський дрон, 35 – влучили
У ніч на 5 вересня Росія атакувала Україну дронами і ракетами, протиповітряна оборона знешкодила 121 ворожий безпілотник.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах
Деталі: З 18.00 4 вересня противник атакував 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму, а також 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та керованою авіаційною ракетою Х-59 із Воронезької області Росії.
Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.
При цьому зафіксовано влучання 35 ударних безпілотників на 10 локаціях.
Ще один ворожий БпЛА – в повітрі.