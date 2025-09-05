Усі розділи
У Києві викрили "конвертцентр" з обігом у 1,5 млрд: затримали колишнього топподатківця

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 вересня 2025, 09:48
У Києві викрили конвертцентр з обігом у 1,5 млрд: затримали колишнього топподатківця
підозрюваний Бамбізов. фото з відкритих джерел

Прокуратура та Служба безпеки України зупинили у Києві роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, організованого колишнім високопосадовцем податкової служби.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела "Української правди", йдеться про Євгена Бамбізова.

Організатори та учасники конвертцентру, використовуючи фіктивні фірми, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти "відмили" понад 1,5 млрд грн.

 

Так, за даними слідства, у період 2023-2025 років організатором схеми було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за ці роки становить понад 1,5 млрд гривень.

 
 

Задокументовано, що в період з липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних вказаній групі підприємств зараховано 127 млн гривень за начебто поставку товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій на суму у 21 млн гривень.

Надалі ці гроші, одержані злочинним шляхом,  перерахували  на  банківські рахунки інших підконтрольних підприємств як оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто таким чином ці гроші легалізували.

Повідомляється, що організатора конвертаційного центру (ексзаступника голови Державної фіскальної служби Бамбізова -ред), директора товариства та двох бухгалтерів затримано, їм готуються повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

 
 

корупціяКиївпрокуратураСБУ
