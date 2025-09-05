Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін: Не бачу сенсу в іноземному військовому контингенті в Україні після миру

Ірина БалачукП'ятниця, 5 вересня 2025, 10:22
Путін: Не бачу сенсу в іноземному військовому контингенті в Україні після миру
Правитель Росії Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Правитель Росії Володимир Путін заявив, oj він не бачить сенсу в перебуванні на території України будь-якого іноземного військового контингенту після мирного врегулювання російсько-української війни, а до того будь-які іноземні війська в Україні вважатиме законною ціллю для ураження.

Джерело: Путін на пленарному засіданні Східного економічного форуму 5 вересня

Пряма мова глави Кремля: "Що стосується можливих контингентів військових в Україні. Ну, це одна з першопричин втягування України в НАТО. Тому, якщо там з'являтимуться якісь війська, особливо зараз, під час ведення бойових дій, виходимо з того, що це будуть законні цілі для їхнього знищення".

Реклама:

Деталі: Слова Путіна присутні зустрічали оплесками.

"А якщо будуть досягнуті рішення, які приведуть до миру, до довгострокового миру, то тоді я просто не бачу ніякого сенсу в їх перебуванні на території України. Ось і все. Тому що, якщо ці домовленості будуть досягнуті, ніхто нехай не сумнівається, що Росія їх буде виконувати в повному обсязі", – додав глава Кремля.

Він запевняє, що РФ поважатиме ті гарантії безпеки, які "повинні бути вироблені і для Росії, і для України".

РЕКЛАМА:

"І, повторюю ще раз, безумовно, Росія буде виконувати домовленості", – переконує Путін.

Путінросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоРосійські дрони "цілеспрямовано бʼють" по багатоповерхівках Києва: є постраждалі – КМВА
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
Усі новини...
Путін
Путін: Повторюю ще раз, що місце для зустрічі – Москва
Трамп каже про розмову з Путіним "найближчим часом" і про "хороший діалог" з ним
Зеленський відповів на запрошення Путіна до Москви
Останні новини
04:20
Кременчук під масовим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновленоРосійські дрони "цілеспрямовано бʼють" по багатоповерхівках Києва: є постраждалі – КМВА
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI та інші чат-боти стали вдвічі частіше брехати та поширюють російські фейки — дослідження
00:10
оновленоУ Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
23:45
доповненоЧерез ворожу атаку на Сумщині загинула жінка, 7 поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: