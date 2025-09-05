Путін: Не бачу сенсу в іноземному військовому контингенті в Україні після миру

Правитель Росії Володимир Путін заявив, oj він не бачить сенсу в перебуванні на території України будь-якого іноземного військового контингенту після мирного врегулювання російсько-української війни, а до того будь-які іноземні війська в Україні вважатиме законною ціллю для ураження.

Джерело: Путін на пленарному засіданні Східного економічного форуму 5 вересня

Пряма мова глави Кремля: "Що стосується можливих контингентів військових в Україні. Ну, це одна з першопричин втягування України в НАТО. Тому, якщо там з'являтимуться якісь війська, особливо зараз, під час ведення бойових дій, виходимо з того, що це будуть законні цілі для їхнього знищення".

Деталі: Слова Путіна присутні зустрічали оплесками.

"А якщо будуть досягнуті рішення, які приведуть до миру, до довгострокового миру, то тоді я просто не бачу ніякого сенсу в їх перебуванні на території України. Ось і все. Тому що, якщо ці домовленості будуть досягнуті, ніхто нехай не сумнівається, що Росія їх буде виконувати в повному обсязі", – додав глава Кремля.

Він запевняє, що РФ поважатиме ті гарантії безпеки, які "повинні бути вироблені і для Росії, і для України".

"І, повторюю ще раз, безумовно, Росія буде виконувати домовленості", – переконує Путін.