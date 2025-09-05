Усі розділи
До восьми зросла кількість поранених через удар РФ по гуманітарній місії на Чернігівщині

Анастасія ПроцП'ятниця, 5 вересня 2025, 10:59
До восьми зросла кількість поранених через удар РФ по гуманітарній місії на Чернігівщині
Ілюстративне фото: Getty Images

Кількість поранених унаслідок ракетного удару Росії по гуманітарній місії з розмінування на Чернігівщині зросла до восьми. Двоє людей загинули.

Джерело: Данська рада у справах біженців (DRC)

Деталі: У DRC повідомили, що внаслідок атаки загинули двоє їхніх колег, ще вісім співробітників отримали поранення. Організація наголосила, що пріоритетом є надання невідкладної медичної допомоги постраждалим та підтримка сімей загиблих.

У момент удару команди DRC займалися виключно цивільною діяльністю - проводили розмінування територій для відновлення доступу до інфраструктури, сільгоспугідь і житлових будинків.

Дослівно: "Цей удар по цивільній гуманітарній операції є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права (МГП). Гуманітарні працівники, а також люди, яким вони допомагають, ніколи не повинні ставати мішенню під час виконання життєво важливої роботи". 

Детали: DRC закликала всі сторони дотримуватися міжнародного права й гарантувати безпеку гуманітарних працівників. Організація заявила, що попри ризики, її команди продовжать роботу з розмінування, щоб запобігати новим жертвам.

Що передувало:

Чернігівська область
