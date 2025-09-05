ЗМІ: Трамп готує указ про перейменування Пентагону на "Міністерство війни"

Президент США Дональд Трамп планує 5 вересня офіційно оголосити про запуск процесу перейменування Пентагону, у Білому домі фактично підтвердили цю інформацію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Fox News

Деталі: Від неназваного співрозмовника у Білому домі телеканал дізнався, що вже цієї п’ятниці, 5 вересня, Дональд Трамп підпише указ щодо зміни назви Пентагону, Міністерства оборони, на Міністерство війни – як у минулому.

Відповідні наміри він анонсував наприкінці серпня.

За словами співрозмовника, в указі буде йтися про те, щоб використовувати назву "Міністерство війни" як другу назву Міністерства оборони та змінювати назву посади міністра відповідно.

Також там буде розпорядження для очільника відомства Піта Гегсета зробити кроки для закріплення назви "Міністерство війни" як основної.

Новину Fox News перепостила у своєму X речниця Білого дому Керолайн Левітт, без змін продублювавши заголовок про те, що Трамп перейменує Пентагон.

Trump to rename Pentagon, restoring historic ‘Department of War’ in latest military movehttps://t.co/9cERxkm9ss — Karoline Leavitt (@PressSec) September 4, 2025

