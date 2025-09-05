Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Підліток намагався напасти з ножами на учнів у школі та транслювати це онлайн – поліція

Євген КізіловП'ятниця, 5 вересня 2025, 11:52
Підліток намагався напасти з ножами на учнів у школі та транслювати це онлайн – поліція
ілюстративне фото. автор: Markus Spiske на Unsplash

На Закарпатті 15-річний учень планував напасти з двома ножами на школярів у власній школі і транслювати це у соцмережі, але його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з холодною зброєю в рюкзаку.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та поліція Закарпатської області у Facebook

Деталі: За словами Клименка, коли підліток заходив до учбового закладу, він уже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ.

Реклама:

Оперативну інформацію про підготовку злочину українські поліцейські отримали у понеділок вранці від правоохоронних органів Великої Британії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри.

Пряма мова: "Поліцейські області діяли комплексно, не втрачаючи ні хвилини:

  • кіберполіція аналізувала всі доступні дані,
  • кримінальна поліція проводила оперативні заходи,
  • біля навчального закладу виставили посилену охорону.

У результаті – напад попереджений, діти та педагоги – у безпеці".

РЕКЛАМА:

Деталі: За інформацією поліції Закарпаття, це сталося у селищі Буштино Тячівського району.

За попередніми даними, учень планував здійснити напади на школярів та транслювати це у соціальній мережі.

Наразі поліція проводить слідчі дії. На місце прибула мама хлопця.

Слідчі кваліфікують його дії як підготовку до вчинення теракту та незаконне поводження зі зброєю.

дітинадзвичайна подіяЗакарпаттякримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
фотоУ Чернігові росіяни скинули фейкові гроші, закликаючи до співпраці
Усі новини...
діти
З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали всіх дітей – МВА
У Чернівцях із палаючої квартири врятували трьох дітей
У Росії викрадених українських дітей перевиховують і мобілізують – розвідка Британії 
Останні новини
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI та інші чат-боти стали вдвічі частіше брехати та поширюють російські фейки — дослідження
00:10
оновленоУ Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
23:45
доповненоЧерез ворожу атаку на Сумщині загинула жінка, 7 поранених
23:35
оновленоРосіяни атакували Запоріжжя: 15 поранених, є руйнування
23:31
фотоЩо сьогодні знаходять археологи: репортаж із розкопок
22:56
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
22:35
Виїзд за кордон чоловіків 18-22 роки: хто може виїхати, кому відмовлять, а хто отримає штраф
Усі новини...
Реклама:
Реклама: