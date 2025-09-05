Підліток намагався напасти з ножами на учнів у школі та транслювати це онлайн – поліція
На Закарпатті 15-річний учень планував напасти з двома ножами на школярів у власній школі і транслювати це у соцмережі, але його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з холодною зброєю в рюкзаку.
Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та поліція Закарпатської області у Facebook
Деталі: За словами Клименка, коли підліток заходив до учбового закладу, він уже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ.
Оперативну інформацію про підготовку злочину українські поліцейські отримали у понеділок вранці від правоохоронних органів Великої Британії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри.
Пряма мова: "Поліцейські області діяли комплексно, не втрачаючи ні хвилини:
- кіберполіція аналізувала всі доступні дані,
- кримінальна поліція проводила оперативні заходи,
- біля навчального закладу виставили посилену охорону.
У результаті – напад попереджений, діти та педагоги – у безпеці".
Деталі: За інформацією поліції Закарпаття, це сталося у селищі Буштино Тячівського району.
За попередніми даними, учень планував здійснити напади на школярів та транслювати це у соціальній мережі.
Наразі поліція проводить слідчі дії. На місце прибула мама хлопця.
Слідчі кваліфікують його дії як підготовку до вчинення теракту та незаконне поводження зі зброєю.