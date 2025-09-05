Росіяни убили аграрія з Херсонщини, який сам з рушницею захищав від дронів свої поля і техніку

Від удару російського дрона загинув голова Асоціації фермерів Херсонської області та депутат облради Олександр Гордієнко, який був відомий тим, що власноруч з рушницею захищав від безпілотників свої поля і техніку.

Джерело: облради Ігор Йосипенко в Facebook та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова Йосипенка: "В нашій аграрній родині сьогодні непоправне горе. Зранку загинув наш колега і земляк з Бериславщини – голова Асоціації фермерів Херсонської області та депутат Херсонської обласної ради Олександр Гордієнко. Це – величезна втрата для всієї аграрної спільноти України".

Деталі: За словами депутата, Гордієнко був не просто фермером, він "був справжнім господарем землі, людиною, яка жила своєю справою".

Прокудін додав, що життя аграрія забрав ворожий дрон, коли той працював у полі.

"Не можу в це повірити. У вівторок ми ще спілкувалися на спільній зустрічі, а сьогодні вже отримав трагічну звістку. Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі", – написав голова ОВА.

Він нагадав, що Гордієнко мав понад 30-річний досвід у сільському господарстві, був власником фермерського господарства "Гордієнко" та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

"Його добре знали і поважали на Херсонщині. Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини", – підсумував Прокудін.

Раніше місцеве видання "Мост" робило матеріал про Гордієнка. У ньому розповіли про те, як він евакуював тварин, як власними силами розміновував свої поля і збивав над ними ворожі дрони.