ГУР поділилося кадрами серпневої спецоперації в Чорному морі: знищено катер, РЛС і окупантів

Головне управління розвідки Міноборони показало кадри знищення російського катера, РЛС та живої сили окупантів у Чорному морі.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Ексклюзивні кадри чорноморської операції Департаменту активних дій ГУР МО України, яка відбулася у серпні 2025 року: екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії.

Деталі: Повідомляється, що в результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі:

катер типу БЛ-680;

РЛС "Гарпун-Б";

РЕБ "Гроза".

Крім того, повідомляється, що майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу.