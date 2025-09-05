ГУР поділилося кадрами серпневої спецоперації в Чорному морі: знищено катер, РЛС і окупантів
П'ятниця, 5 вересня 2025, 12:21
Головне управління розвідки Міноборони показало кадри знищення російського катера, РЛС та живої сили окупантів у Чорному морі.
Джерело: ГУР
Дослівно: "Ексклюзивні кадри чорноморської операції Департаменту активних дій ГУР МО України, яка відбулася у серпні 2025 року: екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії.
Реклама:
Деталі: Повідомляється, що в результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі:
- катер типу БЛ-680;
- РЛС "Гарпун-Б";
- РЕБ "Гроза".
Крім того, повідомляється, що майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу.