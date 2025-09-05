Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ГУР поділилося кадрами серпневої спецоперації в Чорному морі: знищено катер, РЛС і окупантів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 вересня 2025, 12:21
ГУР поділилося кадрами серпневої спецоперації в Чорному морі: знищено катер, РЛС і окупантів
скриншот

Головне управління розвідки Міноборони показало кадри знищення російського катера, РЛС та живої сили окупантів у Чорному морі.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Ексклюзивні кадри чорноморської операції Департаменту активних дій ГУР МО України, яка відбулася у серпні 2025 року: екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії.

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що в результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі:

  • катер типу БЛ-680;
  • РЛС "Гарпун-Б";
  • РЕБ "Гроза".

Крім того, повідомляється, що майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу.

ГУРЧорне моревійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 11 постраждалих
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
Усі новини...
ГУР
У ГУР прокоментували ураження російським дроном корабля ВМС ЗСУ: Працюємо над протидією
Розвідники атакували два гелікоптери та судно росіян в окупованому Криму
У Криму "Примари" ГУР знищили російський радіотелескоп РТ-70
Останні новини
07:25
Масований удар по Київщині: поранено дівчину, в кількох районах пошкоджені будинки
07:03
В Києві унаслідок падіння уламку ворожого БпЛА горить будівля Кабміну
06:57
У Києві після масованої атаки Росії перекрили рух на частині вулиць
06:30
Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними БпЛА: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура
05:54
оновленоВ Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: Росія запустила ракети
04:55
оновленоРосія завдала масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами: троє постраждалих – Вілкул
04:20
Кременчук під масованим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 11 постраждалих
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: