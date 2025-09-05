Випустили за кордон 80 "ухилянтів": ДБР затримало 5 прикордонників

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

Джерело: ДБР, ДПСУ, Офіс генпрокурора

Дослівно ДБР: "Військовослужбовці одного з прикордонних загонів Західного регіонального управління Держприкордонслужби, в умовах воєнного стану, сприяли незаконному виїзду чоловіків призовного віку за межі України. У пункті пропуску на кордоні з Польщею вони умисно порушували правила перевірки документів: не звіряли дані у базах, не вносили відомості про перетин кордону та фактично давали "зелене світло" тим, хто не мав права виїзду.

Реклама:

Таким чином посадовці забезпечили незаконний виїзд щонайменше 80 чоловікам віком від 18 до 60 років".

Деталі: Як повідомляє пресслужба ДПСУ, йдеться про працівників пункту пропуску "Угринів".

Зазначається, що на початку вересня всіх п’ятьох військовослужбовців ДПСУ затримали за підозрою в порушенні правил несення прикордонної служби та незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

РЕКЛАМА:

Суд вже арештував їх.

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Окрім цього, під час розслідування перевіряється причетність до злочинів і керівної ланки прикордонного загону. Правоохоронці встановлюють джерела походження активів одного з командирів — квартир, будинку, земельної ділянки, коштовних авто та значних коштів, вартість яких суттєво перевищує задекларовані ним доходи.

Загалом у межах провадження проведено понад 40 обшуків, повідомили в ДБР.