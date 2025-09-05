Усі розділи
Випустили за кордон 80 "ухилянтів": ДБР затримало 5 прикордонників

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 вересня 2025, 12:35
Випустили за кордон 80 ухилянтів: ДБР затримало 5 прикордонників
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

Джерело: ДБР, ДПСУ, Офіс генпрокурора

Дослівно ДБР: "Військовослужбовці одного з прикордонних загонів Західного регіонального управління Держприкордонслужби, в умовах воєнного стану, сприяли незаконному виїзду чоловіків призовного віку за межі України. У пункті пропуску на кордоні з Польщею вони умисно порушували правила перевірки документів: не звіряли дані у базах, не вносили відомості про перетин кордону та фактично давали "зелене світло" тим, хто не мав права виїзду.

Таким чином посадовці забезпечили незаконний виїзд щонайменше 80 чоловікам віком від 18 до 60 років".

Деталі: Як повідомляє пресслужба ДПСУ, йдеться про працівників пункту пропуску "Угринів".

Зазначається, що на початку вересня всіх п’ятьох військовослужбовців ДПСУ затримали за підозрою в порушенні правил несення прикордонної служби та незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Суд вже арештував їх.

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Окрім цього, під час розслідування перевіряється причетність до злочинів і керівної ланки прикордонного загону. Правоохоронці встановлюють джерела походження активів одного з командирів — квартир, будинку, земельної ділянки, коштовних авто та значних коштів, вартість яких суттєво перевищує задекларовані ним доходи.

 
 

Загалом у межах провадження проведено понад 40 обшуків, повідомили в ДБР.

 

