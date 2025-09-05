На вихідних в Україні буде тепло і сонячно

Найближчими днями в Україні очікується тепла і переважно сонячна погода, лише на крайньму заході прогнозують короткочасні дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "У наступні три доби без опадів, лише на крайньому заході країни, 8 вересня вдень і на Лівобережжі місцями короткочасний дощ, гроза. 6-7 вересня вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с".

Деталі: Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; 6-7 вересня на заході та півдні країни, 8 вересня у південній частині вночі 12-17°, вдень 24-29°.

У столиці на вихідних без опадів, вночі 12-14°, вдень до 23-26°, вітер північно-східний, 3-8 м/с.