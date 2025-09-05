Усі розділи
У Литві лунатимуть сирени при виявленні небезпечних безпілотників

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 5 вересня 2025, 13:41
У Литві лунатимуть сирени при виявленні небезпечних безпілотників
Ілюстративне фото: Getty Images

Литовський уряд затвердив нову систему оповіщення: у разі виявлення в повітряному просторі дронів, що можуть становити загрозу, мешканців попереджатимуть сиренами та сповіщеннями на телефони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Нова процедура передбачає, що у разі виявлення небезпечного безпілотника будуть розсилати сповіщення на телефони та вмикати сирени повітряної тривоги. 

"Якщо до нас залетів дрон і встановлено, що він може нести вибухівку, може бути оголошений червоний рівень попередження", – розповів міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович.

Він зазначив, що у такому разі мешканці будуть отримувати сповіщення на телефони і також будуть вмикатися сирени повітряної тривоги. 

Якщо ж військові визначать БпЛА як такий, що не становить безпосередньої загрози, буде оголошуватися жовтий рівень попередження.

Також оновлена процедура передбачає, що щоразу під час повітряних атак РФ проти України литовські служби  будуть переходити у посилений моніторинг повітряного простору, на випадок появи "заблукалих" дронів над територією Литви.

Процедуру оновили після двох поспіль інцидентів, коли з території Білорусі у Литву залетіли російські БпЛА "Гербера". Один з них ніс 2 кг вибухівки.

Нагадаємо:

Литвабезпілотники
