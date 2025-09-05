У Литві лунатимуть сирени при виявленні небезпечних безпілотників

Литовський уряд затвердив нову систему оповіщення: у разі виявлення в повітряному просторі дронів, що можуть становити загрозу, мешканців попереджатимуть сиренами та сповіщеннями на телефони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Нова процедура передбачає, що у разі виявлення небезпечного безпілотника будуть розсилати сповіщення на телефони та вмикати сирени повітряної тривоги.

Реклама:

"Якщо до нас залетів дрон і встановлено, що він може нести вибухівку, може бути оголошений червоний рівень попередження", – розповів міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович.

Він зазначив, що у такому разі мешканці будуть отримувати сповіщення на телефони і також будуть вмикатися сирени повітряної тривоги.

Якщо ж військові визначать БпЛА як такий, що не становить безпосередньої загрози, буде оголошуватися жовтий рівень попередження.

РЕКЛАМА:

Також оновлена процедура передбачає, що щоразу під час повітряних атак РФ проти України литовські служби будуть переходити у посилений моніторинг повітряного простору, на випадок появи "заблукалих" дронів над територією Литви.

Процедуру оновили після двох поспіль інцидентів, коли з території Білорусі у Литву залетіли російські БпЛА "Гербера". Один з них ніс 2 кг вибухівки.

Нагадаємо: