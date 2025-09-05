Усі розділи
Кошта: Представники ЄС їдуть до США, щоб спільно працювати над санкціями проти РФ

Уляна КричковськаП'ятниця, 5 вересня 2025, 14:00
Кошта: Представники ЄС їдуть до США, щоб спільно працювати над санкціями проти РФ
Президент Європейської ради Антоніу Кошта. Фото ОП

У Брюсселі розпочинається робота над новим пакетом санкцій проти Росії, і європейська команда вирушає до Вашингтона, щоб працювати над ним з американськими партнерами, заявив президент Євроради Антоніу Кошта.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна

Деталі: Під час візиту до Ужгорода Кошта наголосив на необхідності збільшити кількість санкційних заходів, щоб змусити Росію зупинити війну.

Пряма мова президента Євроради: "Ми працюємо з США та іншими партнерами, щоб посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій, прямих санкцій і вторинних санкцій. Більше економічних заходів, щоб змусити Росію зупинити цю війну, припинити вбивати людей, зупинити цю війну в Україні. І в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, і наша європейська команда направляється до Вашингтона, щоб працювати з нашими американськими друзями".

Деталі: Він також додав, що Європа працює разом з Україною над спільним майбутнім, підтримуючи відбудову України і її шлях до вступу до ЄС.

"Зрозуміло, що членство України в Європейському Союзі – це не лише найкраща гарантія безпеки, це також найефективніший шлях до добробуту і кращого майбутнього для українців", – акцентував Кошта.

За його словами, в ЄС вражені реформами, які проводить Україна попри війну.

"Ми вас підтримуємо у вашій боротьбі у цій війні, оскільки вона продовжується. Ми вас підтримуємо у зусиллях, спрямованих на досягнення миру, у мирних переговорах. І ми також підтримуємо ваше майбутнє як повноправного члена у Європейському Союзі", – підсумував Кошта.

Передісторія:

