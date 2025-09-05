Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про західні війська в Україні: Будуть не в одиницях, а в тисячах

Євген КізіловП'ятниця, 5 вересня 2025, 14:14
Зеленський про західні війська в Україні: Будуть не в одиницях, а в тисячах
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює з партнерами розгортання їхніх військ, і це точно буде не в одиницях, а в тисячах.

Джерело: Зеленський на пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою в Ужгороді в п’ятницю, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Це питання, про яке ви сказали, що є інформація, що 10 тисяч (військовослужбовців будуть в Україні – УП). Я знову-таки не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це ще трішечки зарано говорити".

Реклама:

Деталі: Раніше європейський дипломат заявив виданню The Wall Street Journal, що керівники європейських збройних сил розробили детальний план розгортання, який передбачає дві групи сухопутних військ в Україні: одна для навчання та надання допомоги українським військовим, а друга, окрема група, для стримування майбутнього вторгнення Росії.

За словами дипломата, поточний план вже передбачає розгортання понад 10 000 військовослужбовців, а повітряне патрулювання над Україною здійснюватимуть військово-повітряні сили, дислоковані за межами країни.

миротворціУкраїнаЗеленськийросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяРосійські дрони "цілеспрямовано бʼють" по багатоповерхівках Києва: вже 8 постраждалих – КМВА
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
Усі новини...
Путін: Повторюю ще раз, що місце для зустрічі – Москва
Росіяни убили аграрія з Херсонщини, який сам з рушницею захищав від дронів свої поля і техніку
Трамп заявив про втрату РФ та Індії, які стали на бік "найпохмурішого" Китаю
З окупованої території витягли чотирьох бійців, які переховувались від ворога 3 роки
Останні новини
04:20
Кременчук під масовим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлюєтьсяРосійські дрони "цілеспрямовано бʼють" по багатоповерхівках Києва: вже 8 постраждалих – КМВА
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI та інші чат-боти стали вдвічі частіше брехати та поширюють російські фейки — дослідження
00:10
оновленоУ Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
23:45
доповненоЧерез ворожу атаку на Сумщині загинула жінка, 7 поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: