ЗМІ: США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні у разі мирної угоди

NBC News із посиланням на кількох співрозмовників повідомляє, що в разі укладення мирної угоди між Україною та Росією Сполучені Штати можуть взяти на себе провідну роль у контролі великої буферної зони, створеної для захисту України від російської агресії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NBC News

Деталі: Буферна зона була б великою демілітаризованою територією – кордони якої ще не визначені – в межах нинішньої України, що розділяла б контрольовані Москвою і Києвом території всередині країни.

Реклама:

Частково завдяки своїм технологічним можливостям Сполучені Штати взяли б на себе провідну роль у спостереженні за буферною зоною, використовуючи безпілотники і супутники разом з іншими розвідувальними засобами, але вони координували б свої дії з іншими країнами, які також здійснювали б моніторинг.

За словами людей, знайомих з планом, буферна зона може бути захищена військами однієї або кількох країн, що не є членами НАТО, таких як Саудівська Аравія або навіть Бангладеш. За їхніми словами, американські війська не будуть розміщені на території України.

Будь-який план є лише попереднім, доки господар Кремля Владімір Путін і президент України Володимир Зеленський не погодяться на нього, а також на це мають погодитися лідери країн, які будуть залучені до гарантій безпеки, включно з президентом Дональдом Трампом.

РЕКЛАМА:

Цей план був розроблений після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня. Спочатку очікувалося, що ця зустріч призведе до подальших переговорів, можливо, прямих дискусій між Путіним і Зеленським, але відтоді прогрес у досягненні мирної угоди застопорився. Проте союзники України продовжують працювати над потенційними гарантіями безпеки, які, найімовірніше, стануть ключем до миру.

Серед викликів, пов'язаних з плануванням, – рішення про те, які саме російські дії викличуть реакцію з боку України або моніторингових сил, і яка саме реакція буде дозволена, повідомило одне з джерел. Ця особа повідомила, що правила ведення вогню все ще потребують доопрацювання і що вони, ймовірно, будуть оскаржуватися під час будь-яких розбіжностей після укладення угоди і створення буферної зони.

У Пентагоні переговори ведуться під керівництвом генерала ВПС США Дена Кейна, голови Об'єднаного комітету начальників штабів, а ширша дискусія також зосереджена на питаннях стримування, підготовки та оборонно-промислового співробітництва.

За словами американського посадовця, через тиждень після зустрічі Трампа з Путіним Кейн поінформував Трампа про чотири варіанти гарантій безпеки і рекомендував найбільш прогресивний підхід.

Люди, знайомі з планом, які говорили з NBC News, не сказали, що Трамп схвалив або виключив будь-який з варіантів.

Нагадаємо: