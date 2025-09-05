Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З окупованої території витягли чотирьох бійців, які переховувались від ворога 3 роки

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 вересня 2025, 15:37
З окупованої території витягли чотирьох бійців, які переховувались від ворога 3 роки
скриншот

З окупованої території евакуювали чотирьох українських воїнів, які більше трьох років перебували на землі, підконтрольній ворогу.

Джерело: командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа

Деталі: Як розповів Неїжпапа, уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова отримала інформацію, що брат-близнюк щойно обміняного військовослужбовця корпусу морської піхоти ВМС під час ведення бойових дій на сході України у 2022 році, отримавши важке поранення, опинився в лікарні та завдяки небайдужим лікарям був прихований від російських силовиків.

Реклама:

Після отримання цієї інформації командування ВМС ухвалило рішення про початок спеціальних евакуаційних заходів. Згодом з’ясувалося, що разом із братом-близнюком в лікарні перебували ще троє військовослужбовців Національної гвардії, які змушені були переховуватися там протягом більше трьох років.

В підсумку загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" евакуював морського піхотинця, трьох бійців НГУ та медичного працівника лікарні, який допомагав у переховуванні військовослужбовців. Операцію спланували та розділили на кілька етапів, з урахуванням нелегального становища усіх осіб, високою активністю ведення бойових дій, що ускладнювалося посиленими фільтраційними заходами з боку спецслужб РФ.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Неїжпапи: "Наразі наші воїни у безпеці та нарешті з рідними. Відтак загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" врятували вже 88 людей та вкотре довели, що для українських воїнів немає нічого неможливого. Боремося за кожного".

окупаціявійнафлот
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
фотоУ Чернігові росіяни скинули фейкові гроші, закликаючи до співпраці
Усі новини...
окупація
Наслідки руйнування Каховської греблі: вода у охолоджувачі на ЗАЕС впала на 3,2 метра
Окупанти до 16 років засудили адміністраторів телеграм-каналів затриманих у Мелітополі
Окупанти перекривали Кримський міст
Останні новини
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI та інші чат-боти стали вдвічі частіше брехати та поширюють російські фейки — дослідження
00:10
оновленоУ Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
23:45
доповненоЧерез ворожу атаку на Сумщині загинула жінка, 7 поранених
23:35
оновленоРосіяни атакували Запоріжжя: 15 поранених, є руйнування
23:31
фотоЩо сьогодні знаходять археологи: репортаж із розкопок
22:56
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Усі новини...
Реклама:
Реклама: