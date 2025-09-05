З окупованої території витягли чотирьох бійців, які переховувались від ворога 3 роки

З окупованої території евакуювали чотирьох українських воїнів, які більше трьох років перебували на землі, підконтрольній ворогу.

Джерело: командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа

Деталі: Як розповів Неїжпапа, уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова отримала інформацію, що брат-близнюк щойно обміняного військовослужбовця корпусу морської піхоти ВМС під час ведення бойових дій на сході України у 2022 році, отримавши важке поранення, опинився в лікарні та завдяки небайдужим лікарям був прихований від російських силовиків.

Після отримання цієї інформації командування ВМС ухвалило рішення про початок спеціальних евакуаційних заходів. Згодом з’ясувалося, що разом із братом-близнюком в лікарні перебували ще троє військовослужбовців Національної гвардії, які змушені були переховуватися там протягом більше трьох років.

В підсумку загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" евакуював морського піхотинця, трьох бійців НГУ та медичного працівника лікарні, який допомагав у переховуванні військовослужбовців. Операцію спланували та розділили на кілька етапів, з урахуванням нелегального становища усіх осіб, високою активністю ведення бойових дій, що ускладнювалося посиленими фільтраційними заходами з боку спецслужб РФ.

Пряма мова Неїжпапи: "Наразі наші воїни у безпеці та нарешті з рідними. Відтак загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" врятували вже 88 людей та вкотре довели, що для українських воїнів немає нічого неможливого. Боремося за кожного".