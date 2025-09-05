Полк "Ахіллес" увійшов до складу Сил безпілотних систем

429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес", який був підрозділом Сухопутних військ та у січні 2025 року масштабувався у полк, увійшов до складу Сил безпілотних систем.

Джерело: Командир 429-го окремого полку безпілотних систем майор Юрій Федоренко.

Пряма мова: "Входження полку до складу Сил безпілотних систем призведе одразу до кількох позитивних змін – як конкретних, так і загальних. По-перше, буде вдосконалена та уніфікована система підготовки новобранців. Зокрема, ази льотної справи вже будуть надаватися на загальному військовому вишколі. Також покращиться система спеціальної військової підготовки та отримання військово-облікової спеціальності.

Реклама:

По-друге, підвищиться якість загальної системи планування та застосування профільних підрозділів Сил безпілотних систем".

Деталі: За словами Федоренка, також покращиться система забезпечення, а також взаємодія в розробці та впровадженні інноваційних змін, піддослідній експлуатації та бойовому застосуванні нових зразків.

Ще однією позитивною зміною стане те, що зросте ефективність міжродової взаємодії військ. Крім того, зміни що відбулися, позитивно вплинуть на формування інституції СБС та визначать стратегію їх розвитку на десятиліття вперед".

РЕКЛАМА:

Що передувало: Другого вересня 414 окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра" увійшла до складу Сил безпілотних систем. 15 серпня 2025 року до складу СБС доєднався 20-й окремий полк безпілотних систем К-2.

Полк "АХІЛЛЕС" масштабується та продовжує рекрутингову кампанію. Обрати вакансію можна на сайті https://achilles.army/