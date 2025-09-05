Зеленський зустрівся з Фіцо, який розповів про свої контакти в Китаї

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо в Ужгороді, під час якої обговорювались ключові теми, принципові як для України, так і для Словаччини.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Поінформував про нашу розмову вчора з президентом Трампом, про роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи. І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї".

I had a substantive discussion with the Prime Minister of Slovakia @RobertFicoSVK. We covered key topics — matters of principle for Ukraine and matters of principle for Slovakia.



I informed about our conversation yesterday with President Trump, our work with leaders of the… pic.twitter.com/gOAgPdeEyi — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2025

Деталі: За словами Зеленського, окреме й важливе питання - енергетичної незалежності Європи. "У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього", - зазначив він.

Президент наголосив, що Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. "Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни", - повідомив Зеленський.

