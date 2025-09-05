Усі розділи
Зеленський зустрівся з Фіцо, який розповів про свої контакти в Китаї

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 вересня 2025, 17:56
Роберт Фіцо, Володимир Зеленський, фото: соцмережа Х

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо в Ужгороді, під час якої обговорювались ключові теми, принципові як для України, так і для Словаччини.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Поінформував про нашу розмову вчора з президентом Трампом, про роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи. І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї".

Деталі: За словами Зеленського, окреме й важливе питання - енергетичної незалежності Європи. "У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього", - зазначив він.

Президент наголосив, що Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. "Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни", - повідомив Зеленський.

Передісторія:

  • Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.
  • Глава угорського уряду Віктор Орбан навіть вирішив написати лист Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.
  • А 4 вересня американський президент Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що Європа повинна припинити закупівлю російської нафти, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України.

ФіцоЗеленськийСловаччинаУкраїна
